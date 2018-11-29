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برنامج أممي يصادق على خطة بأكثر من ملياري دولار لإعانة السودان

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الخرطوم 29 نوفمبر 2018- صادق المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على الخطة الاستراتيجية الخاصة بالسودان للفترة من 2019 حتى 2023 بكلفة بلغت 2 مليار و 271 مليون دولار

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أحمد محمد آدم

وعقد المجلس اجتماعه بمقر البرنامج في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة الحكومة السودانية بوفد ترأسه المفوض العام للعون الإنساني أحمد محمد آدم.

وتهدف الخطة الاستراتيجية للسودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع وتوفير سبل كسب العيش ودعم صغار المزارعين والجوانب الإنمائية، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتعتبر هذه الاستراتيجية تحولاً نوعيا مهماً في أنشطة برنامج الأغذية العالمي في السودان كما تمثل بداية لانتقال برنامج الأغذية من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى دعم الجوانب الإنتاجية للمجتمعات المستهدفة وربط التدخلات بتعزيز السلام والتنمية في السودان.

وأوضح المفوض العام أن الاستراتيجية المجازة تم الاتفاق عليها مع الجانب الوطني وتمثل مرحلة جديدة للبرنامج الأممي وتهدف إلى دعم قدرات السودان في الحد من الجوع وسوء التغذية وفي ذات الوقت تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالحد من الفقر وتوفير التعليم ودعم بناء السلام والاعتماد على الذات.

وأضاف بأن الاستراتيجية تركز على معالجة الأسباب الجذرية لسوء التغذية من خلال حزمة متكاملة من التدخلات، كما تهتم بدعم شبكات الأمان الاجتماعي إلى جانب تعزيز النظم والهياكل.

وأكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح الاستراتيجية وسيتم إنشاء لجنة مشتركة مع الأمم المتحدة للمتابعة والتقييم.



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