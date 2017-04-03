برنامج الأغذية يخير مفصوليه بدارفور بين التحكيم وتوفيق الأوضاع

الفاشر 3 أبريل 2017 ـ طرح برنامج الغذاء العالمي على مفصوليه الذين كانوا يعملون في وظائف تأمين بدارفور، خلال وقت سابق، خياري القبول بالتحكيم أو توفيق الأوضاع وفقا للقانون.

مفصولو برنامج الأغذية في نيالا يطالبون بالمستحقات .. الاثنين 3 أبريل 2017 صورة لـ(سودان تربيون)

ويطالب العشرات من العاملين السودانيين ببرنامج الغذاء العالمي في دارفور بمستحقات مالية منذ العام 2010.

ونفذ العشرات من مفصولي البرنامج الإثنين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات تندد بالظلم الذي لحق بهم والمطالبة بحقوقهم أسوة بزملائهم في ولايات دارفور الأخرى.

وقال ممثل لجنة المفصولين من المنظمة عبد العزيز حامد فضل الله لـ(سودان تربيون) الإثنين، إن رئاسة البرنامج في روما عقدت معهم اجتماعا عبر (الفيديو كونفرنس) شارك فيه ستة من ممثلي المفصولين ومديرة البرنامج في الفاشر وآخرين، تم خلاله الاستماع الى مطالب المفصولين.

وأضاف "أبلغونا بأن هناك خيارين للوصول الى الحل، الأول هو الإحتكام لقانون توفيق الأوضاع، والخيار الثاني اللجوء لقانون التحكيم".

يشار الى أن 167 موظفا لبرنامج الأغذية العالمي بشمال دارفور تم فصلهم تعسفياً، بجانب أكثر من 600 آخرين بكل من نيالا والجنينة والفاشر لم تدفع لهم مستحقاتهم المالية تم تعيينهم في سنة 1990 وآخرون في العام 2010 وموزعين على عدد من المحطات منها الفاشر وكتم وكبكابية بشمال دارفور وغيرها.

وقال عبد العزيز "أعطتنا المديرة نسخة من كل القانونين على أن نختار أما التوفيق أو التحكيم ومن ثم المضي لحل هذه القضية وهذا بمثابة اعتراف ضمني منهم بأن لدينا حقوقا مشروعة.. اعترفوا بأنهم اعطونا الساعات الاضافية لعام واحد فقط ونحن نطالب ببقية الأعوام".

وأشار إلى أنهم يخضعون هذه الخيارات للدراسة حاليا لمعرفة آراء جميع المعنيين قبل إتخاذ القرار.

وفي الثلاثين من يناير الماضي رفعت هذه المجموعة، دعوى قضائية للمطالبة بمستحقات ساعات عمل إضافية تتضمن العطلات الأسبوعية وأخرى موقعة في اتفاقايات العمل أقرت بها المنظمة بجانب مستحقات العطلات والأضرار في حالة الفصل التعسفي.

ومنذ العام قبل الماضي يحتج نحو 263 من مفصولي بعثة "يوناميد" السودانيين بولايات دارفور أمام مقار البعثة للمطالبة بمستحقات مالية ترفض البعثة الاعتراف بها كما احتج في وقت سابق السودانيون ضمن قوات "يونيسفا" في أبيي على عدم صرف رواتبهم بالدولار.