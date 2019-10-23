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برنامج الغذاء العالمي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

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الخرطوم 23 أكتوبر 2019- انهى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي زيارته الى السودان الأربعاء متعهدا بدعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني.

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ديفيد بيزلي أشرف من كوستي على إرسال مساعدات عبر النيل لجنوب السودان .. 21 أكتوبر 2019

وأجرى المسؤول الأممي بحسب بيان عن البرنامج تلقته (سودان تربيون) اجتماعات مع قادة الحكومة كما أشرف من كوستي بولاية النيل الأبيض على إطلاق أول ثلاثة صنادل تولت عملية نقل المواد الغذائية عبر نهر النيل إلى جنوب السودان بعد أن توقفت الملاحة النهرية بين البلدين منذ عام 2011.

ونقل البيان عن بيزلي، بعد لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قوله أن "هذا فجر جديد للسودان، البلد الذي يمكن أن يؤثر إيجابياً على مستقبل المنطقة بأسرها".

وأضاف " كان برنامج الأغذية العالمي ولا يزال شريكاً للشعب السوداني منذ عهد طويل، ونحن على استعداد تام لدعم الحكومة والشعب في هذه اللحظة التاريخية".

وخلال زيارته إلى كوستي، تفقد بيزلي الصنادل الثلاثة التي تعاقد عليها البرنامج وكانت محملة بنحو 4500 طن من الأغذية التي تم شراؤها من الأسواق المحلية.

وأبحرت الصنادل في اتجاه الجنوب إلى مدن الرنك وملكال وبور الواقعة في جنوب السودان.

وتكفي هذه الإمدادات الغذائية لتوفير الغذاء إلى 370000 شخص لمدة شهر واحد.

وكان النقل النهري للمواد الإنسانية بين السودان وجنوب السودان توقف عندما أغلقت الحدود بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011.

وتم استئناف النقل النهري بفضل التعاون بين الحكومتين واعتراف جميع الأطراف بأن نقل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع في جنوب السودان يعد أمراً ضرورياً.

ويعتبر نقل السلع عبر النيل فعال من حيث التكلفة ويوفر ممراً بديلاً للنقل البري بين البلدين – وهو مهم في موسم الأمطار عندما تغلق الطرق.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات إنسانية بلغت 265 ألف طن عبر الحدود البرية إلى جنوب السودان منذ عام 2014.



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