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برنامج الغذاء : 32.5 مليون استرليني لمساعدة النازحين واللاجئين بالسودان

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الخرطوم 27 ديسمبر 2017- وقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتفاقية مع إدارة التنمية الدولية البريطانية دفعت الأخيرة بموجبه 32.5 مليون استرليني دعما لعمليات البرنامج لعامين مقبلين.

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يعتمد عشرات الآلاف من السودانيين على المنظمات في الغذاء

وأفاد بيان للبرنامج الأممي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، أن المنحة ستمكنه من مواصلة تقديم دعمه لنازحي دارفور سيما غير القادرين على الحصول على الغذاء بشكل منتظم لسنوات عديدة.

وأضاف " كما أن دعم إدارة التنمية سيوفر المساعدات الغذائية للاجئين من جنوب السودان الذين يقيمون في السودان".

وقال رئيس إدارة التنمية الدولية بالسودان كريستوفر بايكروفت،: "يعيش العديد من الأشخاص في السودان اليوم بيومه، بعدما أجبروا على ترك منازلهم وأصبحوا غير قادرين على دعم أسرهم."

وتابع "هذا التمويل لن يساعد على توفير المساعدات الانسانية المنقذة للحياة فحسب، بل سيزيد أيضاً من قدرتهم على تحمل الصدمات والضغوط المرتبطة بالنزاع وتغير المناخ كي يتمكنوا من بناء حياة صحية ومنتجة."

وبينما يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعداته الغذائية المنقذة للحياة في السودان، ستعزز مساهمة المملكة المتحدة أيضاً أنشطة البرنامج التي تدعم القدرة على الصمود على المدى البعيد.

وسيستفيد أكثر من 1.7 مليون شخص من مساعدات المملكة المتحدة من خلال المشروعات المبتكرة مثل الغذاء مقابل الأصول التي تقدم الغذاء والقسائم إلى الأشخاص كحوافز مقابل مشاركتهم في أنشطة بناء القدرات مثل حصاد المياه وتطوير البنى التحتية والحرف اليدوية.

وأوضح البيان أن مساهمة إدارة التنمية الدولية ستمكن البرنامج أيضاً من توسيع نطاق عملياته لتقديم المساعدات النقدية أو القسائم التي تمكن الأشخاص من شراء المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الأخرى.

وستفيد المساعدة البريطانية أيضاً الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وهي خدمة يقوم بتشغيليها برنامج الأغذية العالمي من أجل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والمانحين والدبلوماسيين وتتيح لهم الوصول إلى مواقع المشروعات والعمليات الإنسانية في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها في مختلف أنحاء السودان.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان ماثيو هولينغورث: "هذه الاتفاقية التاريخية ستمكن برنامج الأغذية العالمي من تعزيز استخدامنا للمساعدات المعتمدة على الأسواق ومشروعات بناء القدرة على الصمود في السودان".

وتمثل إدارة التنمية الدولية أحد المانحين الكبار لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، حيث ساهمت بـ 65.5 مليون جنيه استرليني منذ عام 2012، منها 52 مليون جنيه استرليني استخدمت للتحويلات النقدية.

وبفضل صندوق إدارة التنمية الدولية للابتكار، دشن برنامج الأغذية أول مشروعاته النقدية لنحو 75,000 نازح في نيالا بولاية جنوب دارفور.



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