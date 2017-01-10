بريطانيا متفائلة بحدوث تقدم في مسيرة السلام بالسودان

نيالا 10يناير 2017- أبدى سفير المملكة المتحدة بالخرطوم مايكل أرون تفاؤله الكبير بإمكانية التقدم والتوصل الي عملية السلام الشامل المنشود في السودان في الأيام القادمة .

سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم مايكل آرون

وقال مايكل أرون في تصريحات صحفية الاثنين لدي لقاء وفده بلاد برئاسة وكيل وزارة الخارجية البريطانية والي ولاية جنوب دارفور بمدينة " نيالا" عاصمة الولاية ان بلاده شجعت الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال في الأسبوع الماضي من خلال الاجتماع الذي تم بين ياسر عرمان والحكومة البريطانية نوقش فيه ضرورات تطبيق خارطة الطريق مشيرا الي ان هنالك اخبار جيدة وستكون سارة للشعب السوداني .

وأضاف مايكل ان مجموعة" الترويكا" التي تضم بجانب بلاده الولايات المتحدة الامريكية والنرويج ستعمل مع الآلية الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو امبيكي لتشجيع وتحفيز الحركات الرافضة للسلام في دارفور لتنفيذ خارطة الطريق .

وجدد أرون استعداد بلاده لدعم استراتيجية حكومة ولاية جنوب دارفور فيما يتعلق ببرنامج تعزيز السلام الاجتماعي الي جانب توفير الخدمات الضرورية والأساسية للاستقرار لافتا الي تبرع بلاده بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لعدم مشروعات المساعدات الانسانية في ولايات دارفور .

وتجدر الاشارة إلى ان الحكومة كانت تحدثت عن اجتماع لها في باريس مع الحركات المسلحة تنظمه الادارة الامريكية.

وتجيء هذا الخطوة في اطار المساعي الحميدة المبذولة من المبعوث الامريكي دونالاد بوث لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإبرام اتفاقية وقف العدائيات وأخرى خاصة بالعون الانساني في اطار خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين .

ويتوقع استئناف المحادثات التى ترعاها الالية الافريقية قريبا فيما اذا قادت الاجتماعات غير الرسمية إلى احداث تقارب في مواقف الطرفين .