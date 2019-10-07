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بريطانيا تشيد بجهود سلفا كير بشأن تطبيق السلام

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جوبا 7 أكتوبر 2019- أشاد المبعوث البريطاني الخاص إلى جنوب السودان بوب ويذر بجهود الرئيس سلفا كير لتشكيل حكومة وحدة وطنية الشهر المقبل.

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سلفا كير استقبل المبعوث البريطاني

وقال بيان صادر من إدارة الإعلام الرئاسية في جنوب السودان إن الدبلوماسي البريطاني والرئيس كير عقدا اجتماعا في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي.

وكشف نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان دينق داو إن كير والمسؤول البريطاني ناقشا المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

وفي يوليو دعت دول الترويكا، بريطانيا عضوًا فيها، إلى التنفيذ الفوري لاتفاقية السلام الموقعة في سبتمبر 2018. وأكدت الدول الثلاث تأكيد التزامها بعملية السلام في الدولة الوليدة.

وأضاف البيان الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) "بينما هناك تقدم، فإن الافتقار إلى الزخم للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام قد يهدد التشكيل الناجح للحكومة الانتقالية وآفاق عملية السلام".

وحثت اللجنة الترويكا الأطراف في جنوب السودان على مضاعفة جهودها لحل أكثر القضايا المتبقية إلحاحًا، والتي تشمل ضمان تنفيذ الإصلاحات الأمنية المتفق عليها من خلال حشد الدعم اللازم.

وأنزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.



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