بريطانيا تشيد بجهود سلفا كير بشأن تطبيق السلام

جوبا 7 أكتوبر 2019- أشاد المبعوث البريطاني الخاص إلى جنوب السودان بوب ويذر بجهود الرئيس سلفا كير لتشكيل حكومة وحدة وطنية الشهر المقبل.
- سلفا كير استقبل المبعوث البريطاني
وقال بيان صادر من إدارة الإعلام الرئاسية في جنوب السودان إن الدبلوماسي البريطاني والرئيس كير عقدا اجتماعا في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي.
وكشف نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان دينق داو إن كير والمسؤول البريطاني ناقشا المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
وفي يوليو دعت دول الترويكا، بريطانيا عضوًا فيها، إلى التنفيذ الفوري لاتفاقية السلام الموقعة في سبتمبر 2018. وأكدت الدول الثلاث تأكيد التزامها بعملية السلام في الدولة الوليدة.
وأضاف البيان الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) "بينما هناك تقدم، فإن الافتقار إلى الزخم للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام قد يهدد التشكيل الناجح للحكومة الانتقالية وآفاق عملية السلام".
وحثت اللجنة الترويكا الأطراف في جنوب السودان على مضاعفة جهودها لحل أكثر القضايا المتبقية إلحاحًا، والتي تشمل ضمان تنفيذ الإصلاحات الأمنية المتفق عليها من خلال حشد الدعم اللازم.
وأنزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.
أخر الآراءو"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)
الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)
عقدة الأجندة الأمريكية تربك حسابات الانتقال السوداني 2019-10-04 23:05:07 بقلم: خالد التيجاني النور (1) أحدثت مشاركة رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك اختراقاً مهماً أسهم في فك العزلة الدبلوماسية التي عانى (...)
المزيد