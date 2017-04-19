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بريطانيا تعد بدعم مؤتمر للتعايش الديني بين مسلمي ومسيحيي السودان

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الخرطوم 19 أبريل 2017 ـ وعدت بريطانيا بدعم مؤتمر للتعايش الديني بين المسلمين والمسيحين في السودان، قالت وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية إنها ستنظمه قريبا.

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كنيسة في الخرطوم

وبعد انفصال جنوب السودان ذو الغالبية المسيحية في 2011 انخفضت نسبة المسيحيين في السودان لنحو 5.4% أو 1.4 مليون نسمة بحسب دراسة مركز "بيو" للأبحاث عام 2012.

وبحسب الوزير عمار ميرغني لدى لقائه السفير البريطاني بالخرطوم ميشيل أرون، يوم الأربعاء، فإن المؤتمر سيتم بالتعاون مع البرلمان السوداني ويسبقه انعقاد ميثاق للتواصل الاجتماعي.

وقال السفير البريطاني إنه "لا بد من استغلال الفرصة والسانحة التي تلوح الآن وارسال رسالة واضحة للعالم خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد بتغيير الصورة المغلوطة عن السودان".

وأكد أرون أن "السودان بلد ينعم بتعايش ديني لا مثيل له في العديد من دول العالم"، مشيدا بفكرة قيام المؤتمر وأكد دعمهم للمؤتمر.

من جانبه قال عمار ميرغني إن إختلاف الأديان لم يكن سبباً للتفرقة، والمعاملة بين المسلمين والمسيحيين، التي تقوم على أساس المواطنة والواجبات، مضيفاً "أن مشكلة التطرف والإرهاب تعاني منها كل الديانات والمجتمعات ولا بد من توحيد الجهود وتنسيقها".

وقال الوزير بحسب وكالة الأنباء السودانية "إن وزارته أقرت مشروع التسامح الوطني، وهو مشروع مستمر يهدف إلى إبراز أن كل الديانات تدعو إلى الإلفة والتسامح الديني".

وزار مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بترقية حرية الأديان، يان فيجل السودان الشهر الماضي، وأجرى عدد من اللقاءات مع مسؤولين سودانيين.

واستفسر المبعوث الأوروبي البرلمان السوداني عن أوضاع المسيحيين بالبلاد وحرية الاعتقاد وكذلك عن هدم بعض الكنائس.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن حرية الاعتقاد يقرها الدستور، وأن السودان لا يفرض أي معتقد أو ممارسة دينية على فرد من مواطنيه، كما أن الكنائس التي تمت إزالتها بسبب نزاع حول الأراضي كما حدث لبعض المساجد.



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