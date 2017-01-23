بريطانيا: رفع العقوبات يسهم في بناء علاقات السودان والدول الغربية

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ قالت بريطانيا إن رفع الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات الاقتصادية عن السودان سيسهم في بناء علاقات بين الخرطوم والدول الغربية، كما أنه يوفر فرصا للحكومة السودانية ورعاياها.

المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان كريستوفر أترونت يدلي بتصريحات في الخرطوم ـ الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

وناقش المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان كرستوفر اترونت، يوم الاثنين، مع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود تطورات عملية السلام في البلاد وتأمين إيصال المساعدات الانسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات وجدد استمرار بلاده في دعم عملية السلام.

ودعا اترونت في تصريحات صحفية إلى أن تكون العملية السلمية السياسية شاملة لكل السودانيين.

وتابع قائلا "ناقشت مع أبراهيم محمود مستقبل العملية السياسية وتحدثت معه عن تكوين الحكومة الجديدة وعن ضرورة أن تكون كل العملية السلمية والسياسية شاملة لكل السودانيين".

ووصل الخرطوم، الأحد الماضي، المبعوث البريطاني في زيارة تعد الثانية لمسؤولين بريطانيين الى السودان، خلال أقل من أسبوعين، وتمتد زيارته أسبوعا يجري خلالها مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين السودانيين.

وأنهى وفد بريطاني يقوده الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية؛ الأسبوع الماضي زيارة إلى السودان أجرى خلالها مباحثات بشأن عدة قضايا مشتركة بين البلدين على رأسها جهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.