بريطانيا متفائلة حيال نتائج ايجابية لعملية السلام في السودان

الخرطوم 30 يناير 2017- توقع السفير البريطاني بالسودان، مايكل آرون تحقيق عملية السلام في السودان نتائج إيجابية خلال الأسابيع القادمةـ دون الخوض في تفاصيل، لكنه لفت الى أن الأجواء المناسبة في أعقاب رفع العقوبات الإقتصادية وعودة زعيم حزب الأمة القومي المعارض للبلاد.

سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم مايكل آرون

وأوضح آرون خلال تصريحات صحفية الاثنين، أن بلاده تعمل مع الحكومة والمعارضة المسلحة خارج البلاد، بالإضافة للأحزاب بالداخل تحت قيادة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي والإتحاد الإفريقي، من أجل تحقيق السلام الدائم بالسودان.

ودعا آرون لتوقيع إتفاقية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمنطقتين، وقال " الأجواء مناسبة للسلام خاصة عقب رفع العقوبات الأمريكية ورجوع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي للسودان.

وأعتبر عودة المهدي "مهمة جدا"ً ،وأضاف "نعتقد أن هذا الوقت مهم جدا بعد رفع العقوبات" "، وتابع "أنا متفائل بتحقيق نتائج إيجابية خلال الأسابيع القادمة.

وفي سياق آخر قال مايكل آرون في تصريحات صحفية بالبرلمان، الإثنين، عقب مشاركته في ندوة عن حال البيئة بالسودان، إن بلاده تسعى لمساعدة الحكومة السودانية في مجال البيئة وتغير المناخ لأنه يلعب دور مهما بسبب موقعه بين الصحراء وأفريقيا وبين البحر الأحمر والساحل.

وأفاد القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حسن برتو، أن تقرير حالة البيئة بالسودان تضمن مبادرة تحظى بدعم وزارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة للتكيف من أجل المرونة البيئة المناخية في السودان، وتركز على شح المياه وتدهور المراعي والغابات.

وشكا وزير البيئة السوداني حسن هلال خلال مخاطبته تدشين تقرير حال البيئة بالسودان بالبرلمان ، من انعدام التنسيق بين المؤسسات البحثية ومؤسسات الدولة العاملة في مجال البيئة امر الذي عرقل تطبيق نتائج البحث العلمي.

وأفاد بتلقيهم 10 ملايين جنيه استرليني من الحكومة البريطانية ممثلة في منظمة العون (UKAID)

وقال إن البلاد تواجه تحديات "بيئية جسيمة بسبب موقعه الجغرافي بفعل المستجدات التي طرأت في المستوى المحلي الإقليمي والدولي"،