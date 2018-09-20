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بعثة من (يوناميد) والأمم المتحدة تغيث بلدة تعرضت لإنزلاق جبلي بدارفور

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الخرطوم/ الفاشر 20 سبتمبر 2018 ـ نشرت قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد) والفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة، بعثةً مشتركة لتقديم مساعدات طارئة للمتأثرين بالإنهياراتِ الطينية في شرقِ جبل مرة بولاية جنوب دارفور.

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صورة لمنطقة (ترباء) بعد حادثة الإنزلاق الجبلي ـ سبتمبر 2018

وقال بيان صحفي ليوناميد إن البعثة المشتركة وصلت يوم الخميس وهي مكونة من موظفي يوناميد والفريق القطري الإنساني بالإضافةِ الى 70 عنصراً من حفظة السلام منهم 30 من القوات الخاصة وستة أطباء الى المنطقة المُتضررة.

ولقي ما لايقل عن 21 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من خمسين آخرين اصابة بعضهم خطيرة جراء انهيار جبلي بمنطقة (سمبلي) غربي بلدة (دربات) رئاسة محلية شرق جبل مرة الجمعة قبل الماضية.

والثلاثاء الماضي طلبت الحكومة السودانية وحركة/ جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي، من بعثة "يوناميد" الوصول إلى منطقة "ترباء"، الخاضعة لسيطرة المتمردين، للتعامل مع ضحايا الإنزلاق الجبلي.

وطبقا لبيان يوناميد فإن الفريق سيعمل على "تقييمِ الوضع الإنساني وتقديم المساعدات الطبية والمواد غير الغذائية كالخيام ومٌشمعات الإيواء وأدوات الطبخ والبطاطين بالإضافة الى الناموسيات للمجتمع المُتضرر".

وأعرب كل من رئيس بعثة يوناميد، جيريمايا مامابولو، ومنسق الأمم المتحدة المقیم للشؤونِ التنمويةِ والإنسانیة، قُوِّي يوب سون، عن عميق تعازيهما للأسرِ التي فقدت ذويها خلال الكارثة وتعهدا بمساعدةِ الناجين "حسب موارد منظمتيهما المحدودة".

وأدت الأمطار الغزيرة بالمنطقة الأسبوع الماضي الى إنهياراتٍ طينيةٍ في قٌرى وادي توليبا وتاقولي، نجم عنها مقتل 21 شخص على الأقل وإصابة العشرات فيما لا يزال عدد غير معلوم من الأشخاص في عداد المفقودين وفقدت بعض الأسر منازلها.



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