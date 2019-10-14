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بعد الثورة ..معرض الخرطوم الدولي للكتاب بلا مصادرات

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يحظى معرض الخرطوم للكتاب بإهتمام واسع في السودان

الخرطوم 14 أكتوبر 2019- على مدى سنوات متتالية من حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حصل (معرض الخرطوم الدولي للكتاب) على سمعة سيئة في حظر الكتب ومنعها ومصادرتها، لكن بعد نجاح الثورة التي أطاحت بنظامه يتطلع السودانيون إلى معرض يلبي حاجتهم للقراءة.

وشهد المعرض الذي بدأ نشاطه لأول مرة في العام ٢٠٠٥؛ مصادرات متكررة للكتب في دوراته التي وصلت إلى ١٤ دورة.

وبلغت المصادرات، بحسب تقارير إعلامية،٢٠٠ عنوانا في ٢٠٠٨، و١٠ عناوين في ٢٠١٥، بينها روايات وكتب فكرية وسياسية. تحت ذريعة دواعي دينية وأخلاقية حسبما بررت السلطات السودانية وقتها.

وهذه المصادرات هي ما لا يتمنى رؤيته مجددا الشاعر والكاتب السوداني مغيرة حسين حربية الذي تحدث لسودان تربيون، وقال إنه، مثل كثيرين، "يرغب في رؤية دور نشر عالمية كبرى في المعرض الذي أعقب ثورة ديسمبر".

لكن وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح أكد أن معرض الخرطوم الدولي للكتاب الذي يبدأ نشاطه الخميس المقبل، يواجه بعدة صعوبات موروثة من النظام السابق.

وقال صالح لسودان تربيون إن الحكومة الانتقالية التي تشكلت الشهر الماضي لا تملك إمكانيات كبيرة لتعديل توجهات المعرض، وأضاف: "كنّا أمام خيار إلغاء المعرض لهذا العام، ٢٠١٩، أو الاستمرار؛ ففضلنا الاستمرار.. ورأينا أن نلفت انتباه العالم إلى أن السودان أصبح مستقرا ويمكنه استقبال هذه الأنشطة بغير تعقيدات".

وأشار صالح إلى الضعف في عدد دور النشر المشاركة في النسخة الحالية للمعرض؛ "لأن الدور العالمية حددت موقفها بعدم المشاركة من وقت مبكّر، قبل سقوط نظام عر البشير" على حد قوله.

بدوره قال صاحب دار المصورات، أسامة عوض الريح، لسودان تربيون إنه لا يتوقع تغييرا كبيرا في معرض الكتاب المزمع قيامه، نظرا لقصر فترة استعداد الحكومة الجديدة، لكنه، بالمقابل، توقع اختفاء إجراءات حظر ومصادرة الكتب التي كانت سائدة في سنوات حكومة عمر البشير. إلى جانب توقعاته بحصول دور النشر المشاركة على حرية أكبر في عرض العناوين الجديدة والقديمة المحظورة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا تكشف فيه عدد دور النشر المشاركة.

وقال صالح أن الحكومة تتعهد بألا تتعرض دور النشر المشاركة لهجمات أو مضايقات أو تعاملات فظة كما كان يحدث في سنوات النظام السابق، وأن هناك معايير مختلفة للتعامل مع عروض دور النشر. وأكد أن اللجان الحكومية المختصة بمعرض الكتاب كثفت عملها لتقديم برامج مصاحبة تليق بمعرض أقيم بعد ثورة عظمتها مشهودة.

وتوقع أسامة الريح أن يشهد المعرض انخفاضا في مبيعات الكتب بسبب التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.



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