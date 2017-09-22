بلاروسيا تعتزم الاستثمار في صناعة السكر بسنار

الخرطوم 22 سبتمبر 2017 ـ أعلن وزير الزراعة البلاروسي ليونيد زايتس، الذي يزور السودان، عزم بلاده الاستثمار في صناعة السكر واللحوم والألبان والوقود الحيوي بولاية سنار، نحو 280 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم.

البشير وألكسندر لوكاشينكو عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان وبيلاروسيا ـ الثلاثاء 17 يناير 2017 (تصوير عثمان محمد عثمان)

وزار وزير الزراعة والغابات السوداني عبد اللطيف العجيمي ووزير الزراعة البلاروسي يوم الجمعة المشاريع الزراعية بولاية سنار بمنطقتي السوكي والرماش، وكان في استقبالهما والي ولاية سنار الضو الماحي.

وأكد وزير الزراعة البلاروسي ـ بحسب وكالة السودان للانباء ـ تعاون بلاده مع السودان في الاستثمارات الزراعية، معلنا جاهزيته للاستثمار في تصنيع قصب السكر بولاية سنار والوقود الحيوي بجانب تصنيع اللحوم والألبان للسوق المحلي والصادر.

واتفق السودان وبلاروسيا في يناير الفائت على تنشيط التعاون فى مجالات النفط والزراعة والصناعة والتجارة، بعد زيارة غير مسبوقة للرئيس البلاروسي إلكسندر لوكاشينكو للخرطوم أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير.

من جانبه قال عجيمي إن زيارة الوزير البلاروسي للبلاد تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وثمن رغبة بلاروسيا للتعاون في المجال الزراعي.

وأشار الى أن العلاقة تشهد تطورا ملحوظا وجدد دعم وزارته لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة دفعا للتنمية في القطاع الزراعي.

ورحب وزير الزراعة بولاية سنار أزهري خلف الله بزيارة الوفد البلاروسي، معلنا عن اكتمال إنشاء الطرق المودية للمشاريع الزراعية بالولاية بنهاية العام الحالي ما يدعم تسهيل حركة المستثمرين الأجانب.

وأشاد باختيار ولاية سنار لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وفقا للميزات الولاية ومواردها الكبيرة.