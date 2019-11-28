بنك إماراتي يقرر تصفية أعماله في السودان لصالح مصرف أفريقيا والخليج

الخرطوم 28 نوفمبر 2019- قرر بنك (ابو ظبي الأول) فرع السودان تصفية كافة أعماله وبيعها لصالح بنك أفريقيا والخليج الذي حصل مؤخرا على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية من بنك السودان المركزي.

مقر لبنك أبو ظبي الأول

وأعلن بنك ابو ظبي في خطاب أرسل للعملاء ممهور بتوقيع المدير التنفيذي لفرع السودان عن توقيع اتفاق مع بنك أفريقيا والخليج وبيع كافة الأعمال لصالحه.

وتمتلك شركة سَورن العالمية التي تتخذ من مركز دبي المالي الدولي مقرا لها أكبر حصة في بنك أفريقيا والخليج.

وأشار الخطاب الى أن البنك اتخذ تلك الخطوة عقب المراجعة الاستراتيجية لأعماله، ونوه إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الصفقة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبدأ بنك أبو ظبي عملياته في السودان عام 1976، وأصبح حالياً أكبر بنك أجنبي في البلاد، حيث يمتلك فرعين ومكتب نقد في مواقع استراتيجية.

وأوضح البنك انهم يعملون حاليا بشكل وثيق مع بنك أفريقيا والخليج والسلطات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لضمان تحقيق عملية انتقال سلسله للأعمال.

واستبعدت مصادر مصرفية ذات صلة ببنك السودان المركزي تحدثت لـ (سودان تربيون) أن يكون الغرض من قرار بنك أبو ظبي بتصفية الأعمال حدوث مضايقات لعمله في السودان وقالت إنه ربما يأت في ظل الانفتاح الذي يشهده السودان خلال المرحلة المقبلة ودخول مؤسسات مصرفية دولية كبيره تمتلك شبكة مراسلين كبرى عالميا.

واكدت المصادر أن بنك أبو ظبي كان ينافس المصارف المحلية بشكل كبير وقد يصعب عليه ذلك بعد دخول مؤسسات عالمية ما يتطلب الدخول مع كيانات مصرفية قد تدخل في الفترة المقبلة في السودان باعتباره سوقا واعدا للأعمال المصرفية.

ووجه بنك أبو ظبي رسالة للعملاء بمواصلة أعمالهم وعلاقتهم المصرفية كالمعتاد إلى حين استكمال صفقة البيع.

ولفت إلى انه اتخذ القرار واضعا بعين الاعتبار مصالح العملاء وتابع سيواصل بنك أفريقيا والخليج تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية مماثله عقب نقل الأعمال.

وأكد بنك أبو ظبي في رسالته للعملاء انه سيتم تحويل كافة الحسابات إلى بنك أفريقيا والخليج عند الانتهاء من عملية نقل الأعمال بما في ذلك الحسابات الخاصة بالعملاء مشيرا الى انه لن يتعين عليهم اتخاذ أي إجراءات.

وأوضح أنه حال الرغبة في إنهاء العملاء أعمالهم المصرفية بالبنك قبل تحويل الحسابات الي البنك الجديد عليهم إبلاغه كتابيا قبل ٣٠ يوم من تاريخ الرسالة الصادرة في العشرين من نوفمبر الحالي كما أن البنك سيعمل على إنهائها بما يتوافق مع الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات المصرفية لديه.