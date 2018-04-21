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بنك السودان : سداد 92% من ميزانية وزارة الخارجية للعام 2017

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الخرطوم 21 أبريل 2018- قال بنك السودان المركزي، السبت إنه سدد فعليا 92% من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، للعام 2017، وأعلن الالتزام بسداد المتبقي قبل انتهاء الثلث الاول من العام ٢٠١٨.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وأثار تأخر صرف استحقاقات البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج لغطا كثيفا خلال الأيام الماضية، في أعقاب شكوى وضعها وزير الخارجية إبراهيم غندور أمام البرلمان الخميس قال فيها أن البعثات لم تتلق رواتبها لسبعة أشهر.

وأشار الوزير الذي تمت إقالته من منصبه بعد ساعات من شكواه تلك، بأصابع الاتهام الى بنك السودان قائلا إن مسؤوليه رفضوا تنفيذ توجيهات رئاسية بشأن سداد المستحقات.

وقال بيان توضيحي للمتحدث باسم البنك المركزي سامي عبد الحفيظ، إن بنك السودان بصفته بنكا للدولة ملتزم تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الاجنبي "ويبذل ما في وسعه للوفاء بذلك".

وبشأن ما اثير عن تأخر صرف مستحقات البعثات الخارجية، أكد إن البنك سدد خلال العام 2017، 92% من الأموال المطلوبة وفقا للموازنة المصدقة لوزارة الخارجية.

وأضاف" بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرتنا الاقتصادية والاقتصاد الوطني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية".

وتابع المتحدث "لتمكين وزارة الخارجية عبر سفاراتنا بالخارج للقيام بهذا الدور ظل البنك المركزي يبذل غاية جهده لتوفير احتياجاتها على مستوي الوزارة والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات والبنود الآخري رغم الظروف المعروفة من شُح في موارد النقد الاجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف الناجمة عن الحظر الاقتصادي في السنوات السابقة".

وتشير (سودان تربيون) الى أن الوزير المقال إبراهيم غندور، سلم قيادة البرلمان الخميس، ملفا يحوي تفاصيل التحويلات للبعثات الدبلوماسية الخارجية استنادا على تقرير بنك السودان.



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