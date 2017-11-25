بنك السودان يتجه لإصدار قرارات للسيطرة على سوق النقد الأجنبي

الخرطوم 25 نوفمبر 2017- يعتزم بنك السودان المركزي، الإعلان يم الأحد عن حزمة جديدة من السياسات من شأنها تعزيز موارده من النقد الأجنبي وتفعيل السياسات النقدية.
- محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر
وعقد مجلس إدارة البنك، اجتماعا طارئا السبت برئاسة محافظه حازم عبد القادر ناقش خلاله التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة السابقة.
وشهدت الأيام الماضية تراجعا متواليا للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقارب الدولار الواحد الثلاثين جنيها الأسبوع الماضي ما أدى الى حالة من الارتباك في الأسواق السودانية التي شهدت بدورها ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وقال المحافظ في تصريح صحفي، إن البنك المركزي سيصدر منشوراً لتنظيم عملية شراء وتصدير الذهب، يتم بموجبه الاستمرار بالسماح لشركات الامتياز بتصدير النسبة المتفق عليها وحصر تصدير ذهب التعدين الأهلي والمخلفات بيد بنك السودان.
وبشأن تنظيم سوق النقد الاجنبي قال عبد القادر إن منشورا سيصدر للمصارف يتقرر بموجبه شراء كل الموارد بسعر الحافز كتحفيز للبائعين وأن تقوم المصارف ببيع 25% من جملة مواردها المشتراة يومياً لبنك السودان المركزي.
وكانت الحكومة السودانية اصدرت ، الاثنين الماضي قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.
وقال عبد القادر إن البنك وفي إطار توظيف الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المصرفي سيصدر كذلك منشوراً للمصارف بحظر تمويل التجارة المحلية مؤقتاً، على أن توجه الموارد المالية المتاحة للقطاعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، ولقطاع الصادر لتعظيم العائد بالنقد الأجنبي.
أخر الآراءمعطف فلاديمير بوتين 2017-11-25 23:31:59 كتب : مصطفى عبد العزيز البطل mustrafabatal@msn.com (1) لا صلة لحديثنا بمعاطف الصوف التي نرتديها لمقاومة البرد او معاطف الفرو التي ترتديها نساء الفرنجة من قبيل الأناقة المترفة على اطلاقها، وانما هو معطف واحد فقط يحمل (...)
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)
سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)
المزيد