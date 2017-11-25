بنك السودان يتجه لإصدار قرارات للسيطرة على سوق النقد الأجنبي

الخرطوم 25 نوفمبر 2017- يعتزم بنك السودان المركزي، الإعلان يم الأحد عن حزمة جديدة من السياسات من شأنها تعزيز موارده من النقد الأجنبي وتفعيل السياسات النقدية.

محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر

وعقد مجلس إدارة البنك، اجتماعا طارئا السبت برئاسة محافظه حازم عبد القادر ناقش خلاله التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة السابقة.

وشهدت الأيام الماضية تراجعا متواليا للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقارب الدولار الواحد الثلاثين جنيها الأسبوع الماضي ما أدى الى حالة من الارتباك في الأسواق السودانية التي شهدت بدورها ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إن البنك المركزي سيصدر منشوراً لتنظيم عملية شراء وتصدير الذهب، يتم بموجبه الاستمرار بالسماح لشركات الامتياز بتصدير النسبة المتفق عليها وحصر تصدير ذهب التعدين الأهلي والمخلفات بيد بنك السودان.

وبشأن تنظيم سوق النقد الاجنبي قال عبد القادر إن منشورا سيصدر للمصارف يتقرر بموجبه شراء كل الموارد بسعر الحافز كتحفيز للبائعين وأن تقوم المصارف ببيع 25% من جملة مواردها المشتراة يومياً لبنك السودان المركزي.

وكانت الحكومة السودانية اصدرت ، الاثنين الماضي قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

وقال عبد القادر إن البنك وفي إطار توظيف الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المصرفي سيصدر كذلك منشوراً للمصارف بحظر تمويل التجارة المحلية مؤقتاً، على أن توجه الموارد المالية المتاحة للقطاعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، ولقطاع الصادر لتعظيم العائد بالنقد الأجنبي.