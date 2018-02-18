بنك السودان يتراجع ويخفض سعر صرف الدولار للطيران

الخرطوم 18 فبراير 2018 ـ تراجع بنك السودان المركزي الأحد عن رفع سعر الدولار لتذاكر وخدمات الطيران إلى 30 جنيه، وعمم منشوراً بخفض السعر الى 18 جنيهاً.
ورفع البنك المركزي في الثامن من شهر فبراير الجاري سعر الدولار لتذاكر الطيران إلى 30 جنيه بدلاً عن 15,9 جنيه، ما أدى الى زيادة هائلة في أسعار التذاكر بنسبة تفوق 70%.
وعممت سلطة الطيران المدني السوداني يوم الأحد منشوراً لشركات الطيران حصلت عليه "سودان تربيون"، نص على: "يستخدم سعر الصرف 18 جنيهاً سودانياً للدولار الأميركي لإصدار تذاكر السفر ونولون البضائع ورسوم خدمنات الطيران بدلاً عن 30 جنيه للدولار ويسري هذا الأمر اعتباراً من 18 فبراير".
وجاءت مراجعة الزيادة بعد انتكاسة في أعمال وكالات السفر واحجام من قبل المسافرين.
أخر الآراءطفل بسجن كوبر 2018-02-18 22:22:39 اعتقال أحمد عبدالرحيم إنتهاكٌ للدستور والقوانين وقيم السماء بقلم : سلمى التجاني في الحادي والثلاثين من يناير الماضي ، يقوم بسجن كوبر ، في قسمه التابع لجهاز الأمن ، وضعٌ غريب ينافي مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان (...)
فضائح بالجملة 2018-02-15 21:34:31 مصطفى عبد العزيز البطل تابع الملايين حول العالم أول أمس الثلاثاء سليلة بني يعرب، الإعلامية الأمريكية السورية اللامعة هالة غوراني، مقدمة برنامج (هالة غوراني هذا المساء) على شبكة سي إن إن الامريكية، وهي تناقش مع عدد من (...)
أنقذوا الأحفاد قبل فوات الأوان 2018-02-14 05:55:34 الامم المتحدة تعلق تعاونها مع جامعة الاحفاد بسبب العنف ضد الطالبات بقلم : عادل عبد العاطي قامت الأمم المتحدة ومنظماتها في السودان بتعليق تعاونها مع جامعة الأحفاد للبنات ، كما اعلنت عدم مشاركتها في اي برامج مستقبلية (...)
المزيد