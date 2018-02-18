بنك السودان يتراجع ويخفض سعر صرف الدولار للطيران

الخرطوم 18 فبراير 2018 ـ تراجع بنك السودان المركزي الأحد عن رفع سعر الدولار لتذاكر وخدمات الطيران إلى 30 جنيه، وعمم منشوراً بخفض السعر الى 18 جنيهاً.

ورفع البنك المركزي في الثامن من شهر فبراير الجاري سعر الدولار لتذاكر الطيران إلى 30 جنيه بدلاً عن 15,9 جنيه، ما أدى الى زيادة هائلة في أسعار التذاكر بنسبة تفوق 70%.

وعممت سلطة الطيران المدني السوداني يوم الأحد منشوراً لشركات الطيران حصلت عليه "سودان تربيون"، نص على: "يستخدم سعر الصرف 18 جنيهاً سودانياً للدولار الأميركي لإصدار تذاكر السفر ونولون البضائع ورسوم خدمنات الطيران بدلاً عن 30 جنيه للدولار ويسري هذا الأمر اعتباراً من 18 فبراير".

وجاءت مراجعة الزيادة بعد انتكاسة في أعمال وكالات السفر واحجام من قبل المسافرين.