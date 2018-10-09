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بنك السودان يخص 5 بنوك بالسيولة لشراء العملات الأجنبية من الجمهور

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الخرطوم 9 أكتوبر 2018 ـ قال رئيس الوزراء السوداني، وزير المالية، معتز موسى الثلاثاء، إن بنك السودان المركزي أكمل ترتيباته مع خمسة بنوك لشراء العملات الأجنبية من الجمهور مباشرة اعتبارا من الأربعاء 10 أكتوبر.

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مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

وأفاد موسى في تغريدة على (تويتر) الثلاثاء إن البنك المركزي وفر النقود المطلوبة لإكمال عمليات الشراء، لكنه لم يسمى هذه البنوك.

وتحاول الحكومة السودانية الحد من تمدد السوق السوداء التي صعدت بالدولار الى ارقام قياسية مقابل الجنيه السوداني، فعمدت الى تكوين آلية باسم (صناع السوق) شرعت رسميا منذ الأحد في تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه لتكون ملزمة للبنوك في عمليات البيع والشراء.

ووضعت الآلية أسعارا موازية للسوق الموازي لكن الأخير صعد بدوره الى أرقام أعلى حيث وصل الجنيه ما بين 50 ـ 51 مقابل الدولار بينما حددت الآلية 47.5 جنيه للدولار.

ومع ذلك واجه عملاء البنوك صعوبة في الحصول على أموالهم المودعة في البنوك لانعدام السيولة النقدية بالمصارف وهو ما قالت السلطات إنه في طريقه للحل خلال ساعات بوصول شحنات من النقود التي طبعت خارج البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء في تغريدته "سنمضي الى الامام والجهاز المصرفي يستعيد وضعه الطبيعي في الاستيراد والتصدير".

بدوره أكد بنك السودان المركزي، في نشرة له الثلاثاء التزامه بتوفير الأوراق النقدية لعدد من المصارف التجارية، ابتداءً من يوم الأربعاء، لشراء النقد الأجنبي من الجمهور.

والتزم البنك أيضا مواصلة توفير الأوراق النقدية تباعاً وبصورة يومية لبقية المصارف.



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