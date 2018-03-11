بنك السودان يسمح بتمويل العقارات للمغتربين بتوجيه من الرئيس

الخرطوم 11 مارس 2018 ـ سمح بنك السودان المركزي بالتمويل العقاري للمغتربين، بعد أن تم حظر تمويل العقارات والسيارات قبل سنوات.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وبحسب محافظ البنك المركزي حازم عبد الرحمن فإن بنك السودان أصدر منشورا خاصا بالتمويل العقاري للمغتربين بتوجيه من الرئيس عمر البشير خلال اجتماعات متابعة وضبط سعر الصرف.

وبموجب المنشور يسمح للمصارف بتقديم خدمات التمويل العقاري للسودانيين العاملين في الخارج.

وتم اتخاذ القرار بعد التشاور مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج واتحاد المصارف السوداني وصندوق الإسكان.

وسيكون بمقدور المغتربين الحصول على تمويل شراء أرض سكنية أو عقارات جاهزة أو تمويل تشييد مباني وذلك بكل ولايات السودان حسب رغبة طالب التمويل.

وقال حازم إن أهمية المنشور تأتي باعتباره استجابة من الدولة لمطالب المغتربين في مؤتمرهم الأخير الذي عقده جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كواحد من أهم المشاريع التي سعى لها الجهاز في ظل المتغيرات بالمنطقة والإقليم.

وأوضح أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، ما يمنحهم فرصة للعب دور أكبر في التنمية والاستقرار الاقتصادي إضافة لأدوارهم السابقة.

وحتى الآن لم تتمكن السياسات المالية والاقتصادية من جذب كامل مدخرات وتحويلات مئات الآلاف من المغتربين السودانيين في المهجر.

وغالبا ما يفضل المغتربون تحويل أموالهم إلى الداخل عن طريق السوق الموازي للعملات الصعبة للاستفادة من فارق سعر الصرف مقارنة بالسعر الرسمي.