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بنك السودان : ورقة من فئة 100جنيه قريبا لمحاصرة أزمة السيولة

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الخرطوم 25 يناير 2019- أعلن بنك السودان المركزي طرح فئة جديدة من العملة خلال أيام في محاولة للحد من أزمة السيولة النقدية التي تتفاقم منذ منتصف العام الماضي.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وبحسب مصدر مطلع تحدث للمركز السوداني للخدمات الصحفية الجمعة فإن الورقة الجديدة من فئة 100 جنيه تمت طباعتها وستطرح للسوق والتداول نهاية الشهر الجاري ومطلع فبراير المقبل، بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة.

وأضاف " العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية".

ولازال مئات العملاء يصطفون أمام الصرافات الآلية في مناطق متفرقة من العاصمة للحصول على رواتبهم، بينما لا تتمكن البنوك من الإيفاء بأي مبالغ مودعة لديها ويحدد بعضها سقفا لا يتجاوز الالفي جنيه للسحب من الرصيد يوميا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، في تصريحات له الخميس إن أزمة السيولة ستحل خلال 10 أيام.



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