بنك السودان يعاقب وينذر مصارف ويفصل 4 مدراء خالفوا ضوابط النقد الأجنبي

الخرطوم 22 يناير 2018- أصدر محافظ بنك السودان المركزي قراراً عقابية في مواجهة 4 قيادات مصرفية، كما حظر مصرف من عمليات التصدير والاستيراد، ووجه انذارات لستة بنوك آخرى بسبب مخالفات لضوابط النقد الأجنبي.
- مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
وبحسب القرار الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخة منه فإنه تقرر "فصل نائب مدير عام وثلاثة مدراء فروع أحد المصارف العاملة بالبلاد وحرمانهم من العمل بالجهاز المصرفي بالسودان، لمخالفات تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي".
وقال بيان البنك المركزي إن القرار يأتي فِي إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات سياسات البنك المركزي ولضمان انسياب موارد البلاد من حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي".
وحظر المركزي مصرفاً آخر من "القيام بعمليات التصدير والاستيراد وذلك نتيجة لمخالفات البنك المتمثلة في عدم الالتزام بضوابط وموجهات البنك المركزي"، وتم توجيه إنذار لعدد سته مصارف أخرى.
ولم يشرح القرار طبيعة المخالفات التي أدت لإيقاع هذه العقوبات،كما لم يسمي البنوك والأشخاص المعاقبين.
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