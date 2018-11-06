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بنك السودان يعفي مديرا لبنك يدار عبر شركاء إماراتيين

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الخرطوم 6 نوفمبر 2018 ـ أعفى بنك السودان المركزي، الثلاثاء، مدير عام بنك الخرطوم فادي الفقيه من منصبه في البنك الذي يدار عبر شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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فادي الفقيه

ويأتي قرار بنك السودان بعد أشهر من توقيف السلطات الأمنية لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فضل محمد خير "سوداني الجنسية" بسبب حصوله على مرابحات صورية بمئات الملايين من الدولارات بموافقة مدير عام البنك فادي الفقيه "أردني الجنسية".

ورغم أن البنك المركزي لم يصدر تصريحا صحفيا حتى الآن للصحافة لكن إدارة بنك الخرطوم الذي يتمتع بانتشار واسع لأفرعه بالسودان أطلع العاملين على القرار.

وقالت الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في تعميم: "بهذا نعلن للعاملين انتهاء خدمة السيد فادي الفقيه الرئيس التنفيذي للبنك الخرطوم اعتبارا من اليوم 6 نوفمبر 2018".

وشكر التعميم مجهودات الفقيه التي قدمها لبنك الخرطوم لأكثر من عشر سنوات حقق خلالها البنك انتشارا اقليميا بالإمارات والبحرين.

وأكد البنك استمراره في "أداء رسالته في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني"، وأبدت كل من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الحرص على استقرار البنك.

وقال التعميم "التغيير سنة كونية وإداء المؤسسات المرموقة يعتمد على الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات أكثر من الاعتماد على الأشخاص".

وبنك الخرطوم هو أول وأقدم بنك في السودان وجاءت نشأته مبكرة بعد دخول الاستعمار الإنجليزي بسنوات قليلة تحت مسمى بنك باركليز في عام 1913، ليكون فرعاً لبنك باركليز أحد أكبر البنوك في انجلترا.



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