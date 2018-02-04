بنك السودان يعلن سعر تأشيري جديد للدولار وموجهات أخرى للنقد الأجنبي

الخرطوم 4 فبراير 2018 ـ أعلن بنك السودان المركزي، الأحد، موجهات جديدة بخصوص النقد الأجنبي واحتسب سعرا تأشيريا جديدا للدولار للمرة الثانية خلال أقل من شهر برفعه من 18 جنيها إلى 30 جنيه.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وقبل 18 يناير الماضي كان السعر التأشيري للدولار في حدود 8.5 جنيه.

وأورد موقع البنك المركزي على الانترنت، الأحد، أن السعر التأشيري سيكون 30 جنيه بنطاق أعلى 31.5 جنيه ونطاق بحد أدنى 28.5 جنيه، كما تم تغيير النطاق إلى + أو - 5% بدلا عن 11.2%.

وكان الخبير الاقتصادي محمد الناير قد أبلغ "سودان تربيون" لدى صدور منشور البنك المركزي الخاص برفع السعر التأشيري في 18 يناير الماضي أن الخطوة تعد بمثابة "تعويم جزئي" للجنيه مقابل الدولار لتقليص الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي.

وأعلن بنك السودان عن عزمه منح عوائد مجزية للمصدرين ومراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشدداً على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي.

وأشار محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر في إطار لقاءاته التشاورية بمديري عموم المصارف العامله بالبلاد، الى ضرورة التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية لحُسن استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وقال المحافظ إن البنك بصدد مراجعة سعر الصرف التأشيري لمنح عوائد مجزية للمصدرين، كما سيراجع ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، بإلغاء عمليات الاستيراد بدون تحويل قيمة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية وذلك بمنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، منوهاً الى أن بنك السودان سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية.

وطالب محافظ بنك السودان مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير؛ وذلك لضمان عودة حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات، لافتا إلى تجربة الشركات المحظورة.

من جهة أخرى تطرق حازم إلى ما تم تداوله من شائعات فى الوسائط المختلفة من تحديد سقف السحوبات من البنوك، داعياً مديري عموم المصارف لتطمين عملائهم بعدم صدور أي قرار من البنك المركزى يقضي بتحديد سقف للمسحوبات، وأن ما يتم تداوله عبر الوسائط شائعات لا أصل لها من الصحة.

كما أشار إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية، مساء السبت، يقضي باحتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب، مؤكداً سعي البنك المركزي لجذب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي والعمل على تنشيط نقاط البيع والخدمات المصرفية الالكترونية.

إلى ذلك واصل الجنيه تراجعه المتسارع أمام الدولار وأبلغ تجار عملة يعملون بالسوق الموازي "سودان تربيون" الأحد أن الدولار استقر فى ذات السعر الذي أغلق عنده الخميس في 41,3 جنيه للشراء مقابل 42 جنيه للبيع مقارنة بـ 39,5 جنيه للشراء و40 جنيهاً للبيع، يوم الأربعاء الماضي.