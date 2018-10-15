بنك السودان يلوح بمعاقبة أي مصرف تتوقف صرافاته الآلية

الخرطوم 15 أكتوبر 2018 ـ توعد بنك السودان المركزي، الإثنين، بتوقيع جزاءات على المصارف حال توقف أي من صرافاتها الآلية لمدة 24 ساعة، بعد 72 ساعة من إعلان تعبئة ماكينات الصرف بالأوراق النقدية.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وعانى السودانيون الشهور الماضية من شح النقود في البنوك وانعدامها في الصرافات الآلية إلى أن أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى استئناف تعبئة ماكينات الصرف منذ السبت الماضي.

ووقف موسى يوم الإثنين على حجم السحب من منظومة الصرافات الآلية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وزار رئيس الوزراء غرفة المراقبة الالكترونية للصرافات الآلية لبنك السودان المركزي بحضور محافظ بنك السودان محمد خير الزبير ووزير الدولة بمجلس الوزراء طارق حاج علي.

وقال المحافظ، طبقا لوكالة السودان للأنباء، أن البنك المركزي مستمر في تغذية المصارف التجارية بالأوراق النقدية منذ يوم الجمعة، لضمان عمل الصرافات الآلية على مدار الساعة لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأعلن بحضور رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيبدأ اعتبارا من الإثنين توقيع جزاءات على البنوك مقابل أي صراف آلي يتوقف عن للعمل لمدة 24 ساعة، وأوضح أن هذه الجزاءات لن تقل عن 20% من سعة الماكينة يوميا.

وكشف مصدر حضر الاجتماع أن بنك السودان يتجه لتوقيع جزاءات على إدارة أي مصرف تجاري في حالة ثبوت أي تصرف في الأوراق النقدية المخصصة للصرافات الآلية لأي أغراض أخرى غير إيداعها في الصرافات الآلية للجمهور.

يذكر أن غرفة المراقبة الالكترونية في بنك السودان، تتابع حالة الصرافات الآلية في كل السودان وتوضح البيانات الفورية أسباب توقف أي صرافة، سواء كانت لمشكلة تقنية أو خلو الماكينة من الأوراق المالية.