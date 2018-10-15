 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

بنك السودان يلوح بمعاقبة أي مصرف تتوقف صرافاته الآلية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 15 أكتوبر 2018 ـ توعد بنك السودان المركزي، الإثنين، بتوقيع جزاءات على المصارف حال توقف أي من صرافاتها الآلية لمدة 24 ساعة، بعد 72 ساعة من إعلان تعبئة ماكينات الصرف بالأوراق النقدية.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وعانى السودانيون الشهور الماضية من شح النقود في البنوك وانعدامها في الصرافات الآلية إلى أن أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى استئناف تعبئة ماكينات الصرف منذ السبت الماضي.

ووقف موسى يوم الإثنين على حجم السحب من منظومة الصرافات الآلية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وزار رئيس الوزراء غرفة المراقبة الالكترونية للصرافات الآلية لبنك السودان المركزي بحضور محافظ بنك السودان محمد خير الزبير ووزير الدولة بمجلس الوزراء طارق حاج علي.

وقال المحافظ، طبقا لوكالة السودان للأنباء، أن البنك المركزي مستمر في تغذية المصارف التجارية بالأوراق النقدية منذ يوم الجمعة، لضمان عمل الصرافات الآلية على مدار الساعة لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأعلن بحضور رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيبدأ اعتبارا من الإثنين توقيع جزاءات على البنوك مقابل أي صراف آلي يتوقف عن للعمل لمدة 24 ساعة، وأوضح أن هذه الجزاءات لن تقل عن 20% من سعة الماكينة يوميا.

وكشف مصدر حضر الاجتماع أن بنك السودان يتجه لتوقيع جزاءات على إدارة أي مصرف تجاري في حالة ثبوت أي تصرف في الأوراق النقدية المخصصة للصرافات الآلية لأي أغراض أخرى غير إيداعها في الصرافات الآلية للجمهور.

يذكر أن غرفة المراقبة الالكترونية في بنك السودان، تتابع حالة الصرافات الآلية في كل السودان وتوضح البيانات الفورية أسباب توقف أي صرافة، سواء كانت لمشكلة تقنية أو خلو الماكينة من الأوراق المالية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في السودان ام في جنيف ؟ 2018-10-15 15:52:40 بقلم : محمد عتيق الصديق ‏والصحفي الكبير الاستاذ محمد لطيف ، صاحب التحليل السياسي الرشيق والمقروء ، كان نجم التغطية الصحفية التحليلية لاجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع ‏للأمم المتحدة (جنيف سبتمبر ‏٢٠١٨) ‏عبر (...)

النُّخبة السُّودانية وما تبقَّى من رحيق 2018-10-14 14:46:18 بقلم :عمر الدقير يُنْسَب للمسيح عليه السلام أنه شبّهَ النخبة في أي مجتمع بالملح، لأن الملح إذا فسد ربّما تعذّر وجود ما يمكن أن يُحْفَظ به أي شيء ويصان به من التعفن والخراب .. وسواء صحّت نسبة ذلك التشبيه للسيد المسيح أم (...)

"الخواجة عبدالقادر" بين ألف النداء وياء المد 2018-10-14 14:46:02 بقلم:الجميل الفاضل قبل نحو ست سنوات تقريباً، رفعت الدراما المصرية، ذِكر المهندس النمساوي الأصل، المصري الجنسية، السوداني الروح والقبر والهوية، "جوليوس فاجوجون" أو"الخواجة عبدالقادر" الذي عاش لأكثر من ثلاث عقود بين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.