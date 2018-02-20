بنك السودان يوجه بمعالجة مشكلة المتضررين من حظر الاستيراد

الخرطوم 20 فبراير 2018- وجه بنك السوداني المركزي الثلاثاء جميع المصارف بمعالجة مشكلة المستوردين الذين تضرروا من قراره بحظر الاستيراد من الموارد الذاتية وعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وأصدر بنك السودان منشورا في 7 فبراير الجاري حظر بموجبه الاستيراد بواسطة المصارف دون موافقته، بجانب منع تنفيذ أي عمليات استيراد من الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، في محاولة لمحاصرة سيطرة السوق الموازي على أسعار العملات.

وقال وزير التجارة حاتم السر في تصريح صحفي الثلاثاء إن بنك السودان المركزي تجاوب مع مطالب المستوردين الذين تضرروا من تطبيق القرار بأثر رجعي.

وأفاد أن وزارته تبنت القصية وسعت لمعالجتها مع بنك السودان، الذي أصدر توجيهاته للمصارف السودانية التجارية كافة وامرها بتوفيق أوضاع المستوردين المتضررين ومعالجة كل القضايا المرتبطة بالاستيراد قبل صدور القرار دون الرجوع اليه.

واعتبر السر قرار بنك السودان الخاص بمعالجة حالات الاستيراد التي تمت قبل صدور منشوره الأخير يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويحفز النشاط التجاري بالبلاد وينعكس إيجابيا على المستهلكين.