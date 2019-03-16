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بوتين يدعو البشير الى موسكو لحضور القمة الروسية - الأفريقية

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الخرطوم 16 مارس 2019- نقل مسؤول روسي السبت دعوة رسمية الى الرئيس السوداني عمر البشير من نظيره فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الأولى، التي تستضيفها ( سوتشي) خلال أكتوبر المقبل.

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بوتين التقى البشير وناقشا التعاوان العسكري ..السبت 14 يوليو 2018 (وكالات)

ووصل الخرطوم السبت نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، في سياق جولة تشمل عدد من الدول الأفريقية.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالبشير إن اللقاء كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين سيما مجالات الحوار السياسي وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المبعوث الروسي الى أن اللقاء ناقش التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وروسيا والمجالات الأخرى، خاصة في مجال تدريب الكوادر السودانية في روسيا.

وتتميز العلاقات السودانية الروسية بالانسجام والتقارب حيث زار الرئيس السوداني موسكو عدة مرات متحديا قرار من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه.

ويمثل التعاون العسكري بين البلدين الركيزة الأساسية في العلاقة بعد ان تطور مؤخرا الى مشاركة فرق عسكرية روسية في تدريب سودانيين، علاوة على نقاشات حول مشاركة روسيا في تأمين البحر الأحمر.

ويسرت موسكو قبل أشهر زيارة مفاجئة للرئيس السوداني الى العاصمة السورية حيث حط كأول رئيس عربي يخترق المقاطعة المفروضة على بشار الأسد منذ اندلاع الحرب هناك في 2011.

وابدى بوغدانوف ارتياحا تجاه الثقة المتبادلة بين الخرطوم وموسكو بشأن القضايا الأفريقية والدولية والشرق أوسطية، وأضاف " إننا نقدر عالياً الموقف المتزن والموضوعي للأصدقاء السودانيين في تلك القضايا".



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