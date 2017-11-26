بيلاروسيا تنشئ صوامع بسعة 5 ملايين طن في السودان

الخرطوم 26 نوفمبر 2017 - وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقية إطارية مع شركة بيلاروسية لتنفيذ عدد من صوامع الغلال بطاقة تشغيلية تتراوح بين "100 ـ 200" ألف طن من الحبوب.
- رئيس بيلاروسيا الإكسندر لوكاشينكو
وزار رئيس بيلاروسيا الإسكندر لوكاشينكو، الخرطوم في يناير الماضي وأجري مباحثات مع نظيره السوداني الرئيس عمر البشير، تناولت آفاق وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأكد مسؤول شركة "لتسل ماش" التابعة لوزارة الصناعة البيلاروسية، يوري إدوارد "جاهزية الشركة واستعدادها لتنفيذ صوامع تستوعب 5 مليون طن لمختلف الحبوب".
وقال في تصريحات بالبرلمان الأحد، ان الشركة جاهزة للتنفيذ متى ما تم التوقيع النهائي مع الحكومة، وكشف عن اتجاه الشركة للدخول في شراكة مع الحكومة بنسبة 50%.
وأفاد أن " تكلفة الصوامع البلاروسية اقل مرتين من صناعة الصوامع الاميركية والكندية والاوربية.
وأعلن عزمهم تدريب 1200 كادر فني سوداني ببلاروسيا للعمل في مجال الصوامع.
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