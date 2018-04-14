تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء السوداني الى الثلاثاء

الخرطوم 14 أبريل 2018- أعلن نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان السبت تأجيل جلسة المجلس التي كان ينتظر عقدها الأحد.
- مجلس الوزراء السوداني ـ إرشيفية
وبحسب المتحدث فإن الجلسة التي جرى تأجيلها ليوم الثلاثاء مخصصة للتداول حول موقف تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
ولم يشر حسين الى أسباب التأجيل لكن مصادر ذات صلة رجحت أن يكون غياب الرئيس عمر البشير بسبب مشاركته في القمة العربية هو الداعي وراء إرجاء الجلسة فوق العادية.
وكانت مصادر عليمة أكدت لـ "سودان تربيون" يوم الجمعة أن اجتماع مجلس الوزراء سيعلن قرارات تتعلق بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد دستور دائم.
وتمت دعوة رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والإذاعات لتغطية جلسة مجلس الوزراء صادر عليمة أكدت لـ "سودان تربيون" أن اجتماع مجلس الوزراء سيعلن قرارات تتعلق بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد دستور دائم.
أخر الآراءحول واقع الصحافة السودانية 2018-04-12 21:32:52 إلى عادل الباز في زمان رؤساء التحرير الذين لا يقرأون عبدالحميد أحمد يولي الأستاذ عادل الباز اهتماماً كبيراً للتحولات التي تطرأ على الصحافة التقليدية وتأثرها بثورة التكنولوجيا وبروز ظاهرة الإعلام البديل، لكنه، الباز، يلخص (...)
من قسّم السودان؟ 2018-04-10 18:12:18 صفحة من مذكراتي مالك عقار آير يمثل خيار أبناء وبنات جنوب السودان بالتصويت لخيار الانفصال من الدولة الام ، جمهورية السودان، في يناير 2011، واقعة وصدمة كبرى ومستمرة في التاريخ السياسي السوداني. لذا، سيستمر السؤال (...)
مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٢ — ٤) 2018-04-10 17:52:59 مصطفى عبد العزيز البطل مارسيدن ست البركاوي نستأنف إذن حديث البركاوي فنقول وبالله التوفيق إن صديقي وقريبي عبد الوهاب همت المسؤول الإعلامي للحركة الشعبية في بريطانيا وأحد أهم الموردين للذخيرة الحية التي يستخدمها موقع (...)
المزيد