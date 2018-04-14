تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء السوداني الى الثلاثاء

الخرطوم 14 أبريل 2018- أعلن نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان السبت تأجيل جلسة المجلس التي كان ينتظر عقدها الأحد.

مجلس الوزراء السوداني ـ إرشيفية

وبحسب المتحدث فإن الجلسة التي جرى تأجيلها ليوم الثلاثاء مخصصة للتداول حول موقف تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.

ولم يشر حسين الى أسباب التأجيل لكن مصادر ذات صلة رجحت أن يكون غياب الرئيس عمر البشير بسبب مشاركته في القمة العربية هو الداعي وراء إرجاء الجلسة فوق العادية.

وكانت مصادر عليمة أكدت لـ "سودان تربيون" يوم الجمعة أن اجتماع مجلس الوزراء سيعلن قرارات تتعلق بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد دستور دائم.

وتمت دعوة رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والإذاعات لتغطية جلسة مجلس الوزراء صادر عليمة أكدت لـ "سودان تربيون" أن اجتماع مجلس الوزراء سيعلن قرارات تتعلق بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد دستور دائم.