تأجيل الجولة الثانية لمفاوضات السلام السودانية الى العاشر من ديسمبر

الخرطوم 19 نوفمبر 2019 – أعلن مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام، الثلاثاء، تأجيل الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر المقبل.

اجتماع لوفدي الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا ... الخميس 17 اكتوبر 2019 (صورة سودان تربيون)

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للمفاوضات بالعاصمة جوبا، الخميس المقبل.

وقال قلواك، في تصريحات صحفية، "أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلا عن التاريخ الذي كان محددا لها في 21 من الشهر الجاري".

وأرجع التأجيل إلى ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان.

وأشار إلى اكتمال كافة الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافيا أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات لأي مكان آخر.

وشدَّد على أن جوبا ستكون مقر التفاوض، وأن لجنة الوساطة ستقوم بإرسال الدعوات لجميع الأطراف السودانية بجانب ممثلين عن (إيقاد)، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في انطلاقة الجولة المقبلة.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية/ شمال، بدر الدين موسى، لـ "سودان تربيون" إن الوساطة في جوبا أعلنت رسميا تأجيل جولة التفاوض الثانية إلى 10 ديسمبر المقبل.

بدوره أوضح رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، في تصريحات له الثلاثاء، أن الوساطة أبلغته بأن جلسات التفاوض لن تبدأ في التاريخ الذي تم تحديده في السابق، للمزيد من الترتيبات المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن وفود الجبهة الثورية كانت جاهزة للتحرك، وأنهم يحترمون رأي الوساطة التي ارتأت التأجيل، وأن الجبهة الثورية بمكوناتها على اتم الاستعداد للسفر والمشاركة في الموعد الذي سيتم تحديده لاحقا.

من جهتها أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على طلب الوساطة بتأجيل الجولة الى العاشر من ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوفد التفاوضي محمد الحسن التعايشي عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام مساء الثلاثاء إن الحكومة تتطلع لاستئناف المفاوضات في موعدها الجديد.

ورأى أن فرص التوصل إلى سلام شامل بالبلاد أصبحت كبيرة بعد ثورة ديسمبر بما يمهد الطريق إلى طي صفحة الحرب وأحداث التغيير الشامل والمنشود الذي يقود إلى التحول الديمقراطي الكامل والتنمية المستدامة.

وتابع " مطلوب خلال هذه الفترة وهي ليست قصيرة مزيد من التواصل مع مجموعات أخرى وشركاء آخرين في عملية السلام حتى يكون هنالك تصورات تشمل وتأخذ جميع أراء السودانيين في العملية.

وأوضح التعايشي أن التأجيل سيغير من طبيعة التفاوض بعد أن كان مقررا أن تبدأ الجولة في 21 نوفمبر مع الحركة الشعبية - شمال حول مسار المنطقتين ثم بعد اسبوعين أي في 12 ديسمبر يبدأ التفاوض حول مسار دارفور وغيره من المسارات.

وأضاف" هذا التأجيل سيغير من طبيعة التفاوض بمعني أن تعود مفاوضات المنطقتين ودارفور وغيرهما من المسارات في جوبا بذات التوقيت في العاشر من ديسمبر".

وأردف " هذا ربما يسهل مسألة التواصل المباشر مع كل المجموعات ، مع انه قد يخلق بعض الصعوبات الفنية لكن في نهاية الأمر هي فرصة مناسبة أن تبدأ كل الأطراف التفاوض في تاريخ ومكان واحد بما يسهل العملية دون شك".

وعقدت في 14 أكتوبر الماضي، بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وكان من المنتظر أن تجري جولة ثانية في 21 نوفمبر الجاري بغية التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وتلتئم هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله.