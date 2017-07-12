تأجيل رفع العقوبات يهز الأسهم السودانية في بورصة الإمارات

الخرطوم 12 يوليو 2017 ـ تراجعت الأسهم السودانية المدرجة في أسواق المال الإماراتية، بنحو ملحوظ خلال تداولات يوم الأربعاء، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بتأجيل قرار رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

منظمات مدنية تحتج على العقوبات الأميركية المفروضة على السودان الثلاثاء 3 نوفمبر 2015

وبحلول الساعة (10: 09 تغ)، انخفض سهم "مصرف السلام ـ السودان"، المدرج في سوق دبي المالي، بنسبة 3.85 بالمائة متصدراً قائمة الأسهم الخاسرة في السوق.

وطبقا للأناضول فإن أسهم مجموعة "سوداتل" للاتصالات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفضت بنسبة 3.64 بالمائة، وسط تداولات بقيمة 1.24 مليون درهم (337.6 ألف دولار).

وفي يناير الماضي، رفعت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما جزئياً العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش.

وسمح ذلك بعودة التحويلات المصرفية بين أميركا والسودان، إلى جانب استئناف عمليات التبادل التجاري، في الوقت الذي أبقى فيه البيت الأبيض على العقوبات المفروضة على الخرطوم باعتبار أنها مدرجة على قوائم الدول الراعية للإرهاب.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" عن وزارة الخارجية الأميركية، خلال وقت متأخر من أمس الثلاثاء، قولها إن "قراراً للرئيس التنفيذي يقضي بتمديد فترة المراجعة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

وأضافت الوزارة: "ينص القرار على إلغاء العقوبات في حال استمرت حكومة السودان بدعم الإجراءات الإيجابية.. بما في ذلك الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على تعاونها مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات وتهديد الإرهاب".