تأجيل لقاء كمبالا بين سلفا كير ورياك مشار الى الخميس

الرئيس سلفاكير وقائد المعارضة مشار يتصافحان عقب توقيع اتفاق السلام المنشط في ديسمبر 2018، (ا ف ب)

جوبا 5 نوفمبر 2019- قال مسؤول بالمعارضة في جنوب السودان الثلاثاء إن الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار سيلتقيان الخميس المقبل بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأبلغ بوك بوث نائب مدير العلاقات العامة بالحركة المسلحة (سودان تربيون) أن:"لقاء كمبالا بين الرئيس سلفا كير والدكتور مشار تم تأجيله إلى الخميس السابع من سبتمبر"

وكشف ان اللقاء "سيركز بصورة أساسية على القضايا العالقة والفترة قبل الانتقالية".

وسيكون الاجتماع المرتقب هو الثالث للخصمين وجها لوجه منذ توقيع اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ودخل جنوب السودان في حرب عقب اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه السابق مشار بالتخطيط لمحاولة انقلاب في ديسمبر 2013، غير أن الاول نفى الاتهامات.

في سبتمبر العام الماضي وقع الخصمان على اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الدولة الوليدة.

وكان يفترض على الطرفين تشكيل حكومة وحدة في مايو بحسب ما تنص اتفاق السلام الموقع غير أنه بسبب قضايا لم يتم حلها اتفق الطرفين على التمديد لستة أشهر.

وحذرت مجموعة الأزمات الدولية الاثنين من انزلاق جنوب السودان الى اتون الحرب مرة أخرى حال تشكيل حكومة تحالف دون تسوية القضايا الجوهرية.