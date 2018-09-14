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تأجيل مراسم إداء القسم لحكومة الوفاق الجديدة وسط أنباء عن اعتذارات

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الخرطوم 14 سبتمبر 2018 ـ أجلت الرئاسة السودانية مراسم إداء القسم لوزراء حكومة الوفاق الوطني في نسختها الثانية التي كانت مقررة مساء الجمعة، وسط أنباء عن اعتذار وزراء عن تولي حقائبهم.

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عبد الله حمدوك

وأعلنت رئاسة الجمهورية تأجيل مراسم أداء القسم للوزراء ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة الذي كان مقرراً في الثامنة من مساء الجمعة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن "أداء القسم والمراسم ستكون يوم السبت وذلك لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من أداء القسم مع زملائهم".

ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة راجت أنباء عن اعتذار عبد الله حمدوك الذي تم اختياره وزيرا للمالية عن المنصب ما يشكل خسارة فادحة لحكومة رئيس مجلس الوزراء الجديد معتز موسى.

وبحسب تقارير فإن وساطة يقودها نافذون في الحكومة تعمل على إثناء حمدوك عن قراره بالإعتذار وقبول التكليف.

ويعد حمدوك من التكنوقراط وأحد الكفاءات السودانية المعروفة بالأمم المتحدة كما عمل بالعديد من المنظمات الإقليمية وبنك التنمية الأفريقي بجانب منظمة العمل الدولية واختير في العام 2016 بواسطة أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون للعمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومقرها أديس أبابا، حيث يشغل حاليا فيها منصب السكرتير التنفيذي.

كما تواترت أنباء عن اعتذار ناجي شريف عن منصب وزير الدولة بالمالية وسمية أبو كشوة عن وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

ووافق المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في السودان برئاسة عمر البشير، في اجتماع التأم ليل الخميس على التشكيل الوزاري الجديد الذي تمثلت أبرز ملامحه في مغادرة وزير المالية محمد عثمان الركابي وتنحية والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين.

وفي وقت سابق من هذا العام اعتذرت قيادات في المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية، عن مناصب تنفيذية أوكلت لها.



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