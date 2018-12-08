تأجيل مفاجئ لاجتماع آلية الوساطة وتحالف (نداء السودان) بأديس أبابا

الخرطوم 8 ديسمبر 2018- بات في حكم المؤكد تأجيل اجتماع آلية الوساطة الأفريقية مع تحالف قوى نداء السودان الذي كان مزمعا التئامه في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر.
- امبيكي وقيادات (نداء السودان) برئاسة المهدي ـ أمدرمان 7 أبريل 2017
وأبلغت مصادر موثوقة في التحالف (سودان تربيون) السبت إن الاجتماع التشاوري لن يكتمل في موعده لتعذر وصول معظم المشاركين فيه الى أديس بسبب خلل من مكتب الوساطة المسؤول عن الترتيبات اللوجستية، علاوة على حاجة رئيس التحالف الصادق المهدي للبقاء يومين في العاصمة البريطانية لاستكمال بعض الفحوصات الطبية.
وكان المهدي أبلغ حشدا من السودانيين تجمعوا لوداعه في لندن ليل الجمعة إنه سيتأخر عن السفر الى اديس أبابا ليومين لإجراء فحوصات لمزيد من الاطمئنان بعد اجراؤه فحوصات صحية عامة.
ورجح المصدر أن تتمكن الجهات الفنية بالوساطة من معالجة الخلل في الترتيبات اللوجستية ليلتئم الاجتماع يوم الثلاثاء القادم.
وسيناقش الاجتماع المرتقب الموقف من "الحوار الوطني"، حيث يقول التحالف المعارض إن آلية الوساطة تتبنى رؤية حكومة السودان بأن يتحاور الجميع حول كتابة الدستور ثم تشارك في الانتخابات بما يمهد لإحداث التغيير المطلوب، وهو ما لا يوافق عليه (نداء السودان) ويطالب بطريقة جديدة لإعادة تركيب الحوار.
من جهة أخرى يتوجه رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية فيصل حسن إبراهيم مساء السبت الى اديس أبابا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو تحت رعاية آلية الوساطة برئاسة ثابو أمبيكي.
وأكد إبراهيم خلال مخاطبته قافلة إنسانية متوجهة الى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ظهر السبت جدية الحكومة في تحقيق السلام بالمنطقتين وتعزيزه في دارفور.
وقال " الوفد الحكومي سيذهب للمفاوضات بقلب وذهن مفتوحين".
وحث الحركة الشعبية والاطراف الأخرى لتحكيم صوت العقل للحد من معاناة المواطنين لتحقيق السلام والتنمية في كل ربوع الوطن.
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