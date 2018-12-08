 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) 2018

تأجيل مفاجئ لاجتماع آلية الوساطة وتحالف (نداء السودان) بأديس أبابا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 ديسمبر 2018- بات في حكم المؤكد تأجيل اجتماع آلية الوساطة الأفريقية مع تحالف قوى نداء السودان الذي كان مزمعا التئامه في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر.

JPEG - 57.1 كيلوبايت
امبيكي وقيادات (نداء السودان) برئاسة المهدي ـ أمدرمان 7 أبريل 2017

وأبلغت مصادر موثوقة في التحالف (سودان تربيون) السبت إن الاجتماع التشاوري لن يكتمل في موعده لتعذر وصول معظم المشاركين فيه الى أديس بسبب خلل من مكتب الوساطة المسؤول عن الترتيبات اللوجستية، علاوة على حاجة رئيس التحالف الصادق المهدي للبقاء يومين في العاصمة البريطانية لاستكمال بعض الفحوصات الطبية.

وكان المهدي أبلغ حشدا من السودانيين تجمعوا لوداعه في لندن ليل الجمعة إنه سيتأخر عن السفر الى اديس أبابا ليومين لإجراء فحوصات لمزيد من الاطمئنان بعد اجراؤه فحوصات صحية عامة.

ورجح المصدر أن تتمكن الجهات الفنية بالوساطة من معالجة الخلل في الترتيبات اللوجستية ليلتئم الاجتماع يوم الثلاثاء القادم.

وسيناقش الاجتماع المرتقب الموقف من "الحوار الوطني"، حيث يقول التحالف المعارض إن آلية الوساطة تتبنى رؤية حكومة السودان بأن يتحاور الجميع حول كتابة الدستور ثم تشارك في الانتخابات بما يمهد لإحداث التغيير المطلوب، وهو ما لا يوافق عليه (نداء السودان) ويطالب بطريقة جديدة لإعادة تركيب الحوار.

من جهة أخرى يتوجه رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية فيصل حسن إبراهيم مساء السبت الى اديس أبابا لبدء جولة مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو تحت رعاية آلية الوساطة برئاسة ثابو أمبيكي.

وأكد إبراهيم خلال مخاطبته قافلة إنسانية متوجهة الى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ظهر السبت جدية الحكومة في تحقيق السلام بالمنطقتين وتعزيزه في دارفور.

وقال " الوفد الحكومي سيذهب للمفاوضات بقلب وذهن مفتوحين".

وحث الحركة الشعبية والاطراف الأخرى لتحكيم صوت العقل للحد من معاناة المواطنين لتحقيق السلام والتنمية في كل ربوع الوطن.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)

جامعة الخرطوم : الزخم النرجسي و بنية وعي الخلوة 2018-12-05 22:57:18 محمد عثمان (دريج) ثلاث حقائق لابد من الإشارة إليها في مستهل هذه الكتابة: حقيقة أولى: لجامعة الخرطوم دور رائد في تأهيل كادر يمتلك أدوات "معرفية" وعملية "متقدمة" نوعاً ما ساهمت في انخراط الكادر في الشئون الحياتية المختلفة (...)

في الحالة البسطامية (1- 2) 2018-12-05 13:22:44 بقلم : السر سيد أحمد هموم نفطية عندما يلتقي مصدرو النفط من داخل وخارج أوبك يوم غد الخميس في فيينا فأن تركيزهم والعالم معهم سيكون على قضيتين: الى أي مدى يمكن للقرارات التي ستتخذ تحديدا فيما يخص خفض الانتاج أن تسهم في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.