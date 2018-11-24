تأخر الإنتاج في حقل (ثارجاث) النفطي بجنوب السودان لستة أشهر

الخرطوم 24 نوفمبر 2018- قالت وزارة النفط السودانية إن حقلا نفطيا في جنوب السودان سيدخل مرحلة الإنتاج بعد ستة أشهر، وهو ما لم يكن مخططا في وقت سابق.

وزيرا النفط السوداني والجنوب سوداني يقفان ميدانيا على جهود إعادة تشغيل حقول البترول بولاية روينق (الوحدة سابقا) ـ الجمعة 13 يوليو 2018 (صورة من سونا)

وفي يوليو الماضي زار وزيرا النفط في السودان وجنوب السودان بمعية فرق فنية مرتين حقل (ثارجاث) النفطي مؤكدين أن إعادة تأهيله للعمل مرة أخرى قطعت خطوات متقدمة من حيث عمليات اختبار الآبار وجاهزيتها للإنتاج وإعادة تأهيل محطة تجمع الخام وخط أنابيب النقل وشبكة الكهرباء والاتصالات ورصف الطريق الرابط بين الحقل وهجليج داخل السودان.

لكن وخلال ورشة عقدت في الخرطوم السبت بمشاركة وزير النفط في جنوب السودان ايزيكيل جاتكوث قال وزير البترول السوداني أزهري عبد القادر إن حقل (ثارجاث) ينبغي ان يبدأ الإنتاج بأسرع وقت لكن الخطوة مرتبطة بسلامة كل منظومة المنشآت النفطية ابتداءً من الحقل ذاته مروراً بمصفاة الخرطوم وحتى ميناء بشائر ببورتسودان.

ولم يتحدث الوزير عن المعيقات التي تعترض الضح وأسباب التأجيل لستة أشهر.

ويتوقع أن يتجاوز انتاج حقل ثارجاث حال بداية عمله ما يزيد على 45 ألف برميل في اليوم.

وكان اتفاقا بين فرقاء جنوب السودان، رعته الخرطوم مؤخرا، نص على أن تعمل حكومة السودان على تأمين حقول النفط في جنوب السودان بالتنسيق مع حكومة جوبا.

وشرعت الخرطوم وجوبا بالتوازي مع المفاوضات خلال يوليو المنصرم في مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بإعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط الجنوبية المتوقفة والعودة بالإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة.

والجمعة وقف وزير النفط السوداني ونظيره الجنوب سوداني برفقة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش على الأوضاع في حقلي الوحدة وتوما ثاوث بجنوب السودان.

وأعلن أزهري استئناف الإنتاج النفطي في حقل الوحدة نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن انتظم العمل في حقل توماثاوث.

وأشار لاكتمال مليون برميل من خام النفط في بورتسودان، معده للصادر لصالح جنوب السودان.

وأكد عبد القادر عزمهم على مواصلة الجهود وتقديم كل الجهود من دعم فني وتعاون، لدولة جنوب السودان، حتى تكتمل منظومة إعادة تشغيل الحقول المتوقفة عن العمل جميعها.

من جانبه، أكد وزير نفط جنوب السودان، أزكل لول جاتكوث، إعادة تشغيل حقل الوحدة في موعده المضروب نهاية ديسمبر المقبل، ممتدحاً جهود السودانيين في إعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان، مؤكداً التناسق والتعاون التام بين الجانبين.

في السياق أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط بجنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث، بجانب الطرق التي تربط هذه الحقول بهجليج داخل السودان ومنها إلى الصادر.