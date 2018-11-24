 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

تأخر الإنتاج في حقل (ثارجاث) النفطي بجنوب السودان لستة أشهر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 نوفمبر 2018- قالت وزارة النفط السودانية إن حقلا نفطيا في جنوب السودان سيدخل مرحلة الإنتاج بعد ستة أشهر، وهو ما لم يكن مخططا في وقت سابق.

JPEG - 71.2 كيلوبايت
وزيرا النفط السوداني والجنوب سوداني يقفان ميدانيا على جهود إعادة تشغيل حقول البترول بولاية روينق (الوحدة سابقا) ـ الجمعة 13 يوليو 2018 (صورة من سونا)

وفي يوليو الماضي زار وزيرا النفط في السودان وجنوب السودان بمعية فرق فنية مرتين حقل (ثارجاث) النفطي مؤكدين أن إعادة تأهيله للعمل مرة أخرى قطعت خطوات متقدمة من حيث عمليات اختبار الآبار وجاهزيتها للإنتاج وإعادة تأهيل محطة تجمع الخام وخط أنابيب النقل وشبكة الكهرباء والاتصالات ورصف الطريق الرابط بين الحقل وهجليج داخل السودان.

لكن وخلال ورشة عقدت في الخرطوم السبت بمشاركة وزير النفط في جنوب السودان ايزيكيل جاتكوث قال وزير البترول السوداني أزهري عبد القادر إن حقل (ثارجاث) ينبغي ان يبدأ الإنتاج بأسرع وقت لكن الخطوة مرتبطة بسلامة كل منظومة المنشآت النفطية ابتداءً من الحقل ذاته مروراً بمصفاة الخرطوم وحتى ميناء بشائر ببورتسودان.

ولم يتحدث الوزير عن المعيقات التي تعترض الضح وأسباب التأجيل لستة أشهر.

ويتوقع أن يتجاوز انتاج حقل ثارجاث حال بداية عمله ما يزيد على 45 ألف برميل في اليوم.

وكان اتفاقا بين فرقاء جنوب السودان، رعته الخرطوم مؤخرا، نص على أن تعمل حكومة السودان على تأمين حقول النفط في جنوب السودان بالتنسيق مع حكومة جوبا.

وشرعت الخرطوم وجوبا بالتوازي مع المفاوضات خلال يوليو المنصرم في مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بإعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط الجنوبية المتوقفة والعودة بالإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة.

والجمعة وقف وزير النفط السوداني ونظيره الجنوب سوداني برفقة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش على الأوضاع في حقلي الوحدة وتوما ثاوث بجنوب السودان.

وأعلن أزهري استئناف الإنتاج النفطي في حقل الوحدة نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن انتظم العمل في حقل توماثاوث.

وأشار لاكتمال مليون برميل من خام النفط في بورتسودان، معده للصادر لصالح جنوب السودان.

وأكد عبد القادر عزمهم على مواصلة الجهود وتقديم كل الجهود من دعم فني وتعاون، لدولة جنوب السودان، حتى تكتمل منظومة إعادة تشغيل الحقول المتوقفة عن العمل جميعها.

من جانبه، أكد وزير نفط جنوب السودان، أزكل لول جاتكوث، إعادة تشغيل حقل الوحدة في موعده المضروب نهاية ديسمبر المقبل، ممتدحاً جهود السودانيين في إعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان، مؤكداً التناسق والتعاون التام بين الجانبين.

في السياق أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط بجنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث، بجانب الطرق التي تربط هذه الحقول بهجليج داخل السودان ومنها إلى الصادر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

خلاوي الموت ! 2018-11-22 16:58:27 بقلم : سلمى التجاني ما إن تختفي فواجعُ الخلاوي من صفحات الصحف، حتى تعود بتفاصيلٍ أَوْجَع. ففي بداية نوفمبر الجاري، لَقِيَ شابٌّ -مريض نفسي- حتفه في إحدى خلاوي ولاية الجزيرة، لتنتشر الأسبوع الماضي، على عددٍ من المواقع (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (10) 2018-11-22 16:56:28 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الهُويَّة المفقودة أو الهُويَّة المتوهَّمة أو الهُويَّة المستوردة ولعلَّنا بالعنوان أعلاه تجدنا قد اقتبسناه من مقال رصين وحزين في الآن نفسه كتبه القاضي السَّابق مجدي (...)

أهل المعارضة مرة أخرى 2018-11-19 17:47:11 بقلم : محمد عتيق المتأمل في الحالة السياسة السودانية يلاحظ ان تحركات ومواقف قوي المعارضة - في اغلبها - هي اما : ردود افعال علي افعال الحكومة وحزبها الحاكم ، مثلاً الحكومة تعلن عن انتخابات فتهرول احزاب المعارضة بالتعليق (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.