تجار بشر يحتجزون 11 سودانيا في ليبيا ويطالبون بملياري جنيه لإطلاقهم

الخرطوم 5 ديسمبر 2019- قال مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا مالك الديجاوي إن التواصل انقطع مع سودانيين محتجزين لدى تجار بشر بمنطقة بني الوليد الليبية.

مهاجرون أفارقة بينهم سودانيون لدى إنقاذهم من الغرق في ليبيا ـ مايو 2017

وأبلغ الديجاوي (سودان تربيون) الخميس أن المحتجزين على يد تلك العصابة قضوا ثلاث أشهر في أحد المعسكرات وسط ظروف بالغة السوء كما انهم يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والبدني.

وقال "منذ عشرة أيام انقطع التواصل مع المجموعة المكونة من 11 شخص".

وكشف عن التمكن من اطلاق سراح 16 قبل ثلاث أشهر بعد دفع فدى مالية بلغت 3 مليارات جنيه.

ونقل الديجاوي عن ذوي المحتجزين الأحد عشر مناشدتهم وزارة الخارجية والحكومة وسفارة السودان في ليبيا وكافة المنظمات سرعة التدخل لإطلاق سراح أبنائهم.

وأفاد أن تجار البشر طالبوا بفدية تعادل ملياري جنيه سوداني نظير الافراج عنهم.

وأضاف " ذوي المحتجزين رضخوا لتلك الأوامر وتمكنوا من جمع ربع المبلغ بعد بيع الممتلكات أو الاستدانة وجمع التبرعات".

وأوضح البجاوي أنهم وبحكم تجارب سابقة مع تجار البشر، نصحوا أهالي المحتجزين بتجميع المبالغ ومن ثم البدء في التفاوض مع التجار لإطلاق سراحهم.

وتابع "لكن للأسف العصابات توفر للمحتجزين أحدث وسائل التواصل لربطهم مع ذويهم ويصورون لهم مقاطع التعذيب لإجبارهم على دفع ما يتحصلون من أموال أول بأول ومن المحتمل انكارهم كل المبالغ التي تسلموها والمطالبة بالتفاوض من جديد".

وابدى المسؤول خشيته من أن يتم بيع السودانيين لتاجر بشر آخر على غرار ما حدث مع مجموعة سودانيين أخرى تم الإفراج عنهم مؤخرا بعد قرابة العام من الاحتجاز.

وكشف أن التجار حصلوا نظير الإفراج عن تلك المجموعة على ما يقارب المليار جنيه سوداني لكن تم انكارها ليتم دفع ذات المبلغ مرة أخرى.

وشكا الديجاوي من عدم تعاون السلطات السودانية الرسمية مع مجهوداتهم للحد من الهجرة غير الشرعية بعدم تقديم أي مساعدات أو مقترحات برغم تواصلهم المستمر مع السفارة واطلاعها على كل خطواتهم في ذات الخصوص.