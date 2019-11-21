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تجدد الاحتجاجات المطالبة بإقالة والي الخرطوم ومعتمد جبل أولياء

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الخرطوم 21 نوفمبر 2019 - تظاهر المئات بمحلية جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم، الخميس، للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بإقالة والي الخرطوم، الفريق أحمد عابدون حماد، ومعتمد محلية جبل أولياء، جنوبي العاصمة، اللواء حسام الدين محمد الأمين.

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محتجون في مدينة الحصاحيصا يطالبون بإقالة الوالي العسكري..الأحد 17 نوفمبر 2019

وأبلغ شهود عيان"سودان تربيون"، أن المحتجين وأعداد كبيرة من لجان المقاومة، رددوا شعارات مناوئة لوالي الخرطوم، ومعتمد المحلية، ورفعوا الأعلام الوطنية، وأحرقوا إطارات السيارات، وطالبوا بإقالة المسؤولين العسكريين فورا.

وسبق أن طالب المحتجون، بمحلية جبل أولياء، الأحد الماضي، بعزل معتمد الولاية والوالي، باعتبار أن الأول هو أحد أعوان نظام البشير، بالإضافة إلى تجاهل الثاني لمطالب لجان المقاومة لاسيما تلك المتعلقة بإعادة أراض عامة تغول عليها أعوان النظام السابق.

كما شهدت مدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة مظاهرات شبيهة تطالب بإفالة الحاكم العسكري.

ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

وفي 12 أكتوبر الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد.

وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني قبل حله وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد كلف في أبريل الماضي، قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور في الولايات.

في 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.



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