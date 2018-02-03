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تجدد القتال بين الجماعات المتحاربة في جنوب السودان

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جوبا 3 فبراير 2018- تجددت الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان ببلدة ثارجاث الغنية بالنفط جنوب عاصمة الولاية بانتيو حسبما أفاد شهود عيان لـ (سودان تربيون) الجمعة .

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جنود من جيش جنوب السودان بولاية الوحدة في صورة تعود للعام 2012 (رويترز)

واندلعت الاشتباكات في الجزء الغربي من ثارجاث وهي منشأة نفطية تقع على بعد 60 كم جنوب مدينة بانتيو.

وقال مواطن "هذا الصباح سمعنا مدفعية ثقيلة قادمة من ثارجاث باتجاه بيه وبو. انه قتال عنيف واختبأنا بين الأشجار".

وأكد لام بول غابرييل، نائب المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القتال واتهم جيش جنوب السودان بالهجوم على قواته في المنطقة.

وأردف "بعد ظهر هذا اليوم حوالي الساعة 13:00، هاجمت قوات النظام مواقعنا في بيه وميرمير وبوه في مقاطعة كونش بولاية ليتش".

وقال مسؤول التمرد ان قواتهم صدت الهجوم بعد ثلاث ساعات من القتال، مؤكدا ان المدنيين فروا من منازلهم خشية القبض عليهم في الاشتباكات.

وزاد " نزح العديد من المدنيين إلى الشجيرات والمستنقعات القريبة للحماية. وهذا تأكيد على ان النظام لا يسعى إلى السلام بل مصر على مواصلة الحرب ".

ولفت إلى ان القوات الحكومية جاءت يوم الخميس من كايا بقصد مهاجمة مواقعهم فى منطقة يوندو بمقاطعة موروبو فى ولاية نهر ياى.

وجدد مسؤول حركة مشار الدعوات الى هيئة مراقبة وقف إطلاق النار للتحقيق فى ما وصفه بانه "هجوم جبان" في مقاطعتي موروبو وكوتش قبل محادثات السلام القادمة.

ووقعت المعارك الجديدة عندما اعلنت الادارة الأميركية حظر بيع الاسلحة الى جنوب السودان الجمعة قبل ايام من استئناف محادثات اعادة تنشيط عملية السلام الاثنين المقبل.



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