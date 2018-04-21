تجدد القتال بين القوات المتناحرة في جنوب السودان

جوبا 21 أبريل 2018- اندلع قتال جديد بين القوتين الرئيسيتين في جنوب السودان، حيث تتهم كل مجموعة الأخرى بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

جنود من الجيش الحكومي في باقيري بولاية الاستوائية ..20 أغسطس 2015(أ ف ب)

وفي بيان أصدره الجمعة دمغ لام بول غابرييل، نائب المتحدث العسكري باسم حركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القوات الحكومية بمهاجمة قواته.

وأضاف البيان " قوات النظام تهاجم قواتنا في وانوليت بالقرب من جوبا والجزيرة في محافظة ربكونا، وسنقدم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق لأن القتال لا يزال مستمرا".

وأقر المتحدث باسم الجيش الحكومي لول رواي كوانق الخميس بأن قواتهم دخلت في قتال عنيف مع المتمردين في مدينة جزيرة، ولفت إلى إن القتال الأخير ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح الملايين في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان يوليو 2011.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) إن الجولة الثالثة من محادثات السلام، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 30 أبريل بإثيوبيا، تم تأجيلها حتى الشهر القادم.