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تجمع الأساتذة يرفض إعادة فتح الجامعات ويطالب بإقالة المدراء

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الخرطوم 14 يوليو 2019 ـ رهن تجمع أساتذة الجامعات السودانية الأحد قبوله استئناف الدراسة بتحقيق 9 مطالب على رأسها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس المخلوع عمر البشير.

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جامعة الخرطوم

وأعلنت الأسبوع الماضي عدد من الجامعات استئناف الدراسة بعد اغلاق دام نحو 7 شهور، فيما أعلنت جامعة الخرطوم استئناف الدراسة على مراحل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعقد تجمع أساتذة الجامعات مؤتمراً صحفياً الأحد رفض فيه قرار إعادة فتح الجامعات ما لم تتحقق مطالب مذكرة تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

وتتمثل هذه المطالب حسب بيان جرى توزيعه على الصحفيين في عودة المفصولين السياسيين من الأساتذة والطلاب للعمل والدراسة بجامعاتهم، ورصد كل الانتهاكات والمظالم في حق الأساتذة والطلاب وتقديم الجناة للعدالة.

وأضاف "إقالة مدراء الجامعات ونوابهم الذين تم تعيينهم بقرار من رئيس النظام البائد، وشاغلو الوظائف الإدارية العليا، والمفتاحية، وحل مجالس إدارتها، ومراجعة كل القرارات الصادرة منهم منذ سقوط النظام البائد وحتى تاريخ اقالتهم".

كما طالب البيان بحل الوحدات الجهادية وإخلاء المساجد والمخازن من الأسلحة بكافة أنواعها وتسليمها الى قيادة القوات المسلحة حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامتهم، بجانب حل شرطة الجامعات والعودة للحرس الجامعي.

وشدد على أن يدار التعليم العالي والجامعات وفقا للقوانين التي كانت سائدة حتى 30 يونيو 1989م، إلى حين إعداد القوانين الديموقراطية البديلة التي ترسخ الاستقلالية والمؤسسية والديموقراطية، وتعرض على المجلس التشريعي الانتقالي لإجازتها، والعمل وفقا للسياسات البديلة.

إلى ذلك عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم الأحد اجتماعا طارئاً بقاعة الاجتماعات بأمانة الشؤون العلمية برئاسة مدير الجامعة أحمد محمد سليمان، وأقر الاجتماع استئناف الدراسة بالجامعة على مراحل مجدولة.

وتبدأ الجامعة بحسب بيان تلقته "سودان تربيون" في 21 يوليو الجاري في كلية الدراسات العليا، بينما يستأنف الأحد 28 يوليو طلاب المستوى الأول والفصول النهائية بكل كليات مجمع الوسط عدا مدرسة العلوم الإدارية، وكليات مجمع شمبات، ومجمع التربية وجميع كليات مجمع العلوم الطبية والصحية بكل مستوياتها عدا كلية الطب.

فيما تستأنف الدراسة الأحد 18 أغسطس القادم في باقي المستويات بكل كليات مجمع الوسط عدا مدرسة العلوم الإدارية، ومجمع شمبات ومجمع التربية.

وتعطلت الدراسة بالجامعات لنحو 7 أشهر على خلفيّة الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 19 ديسمبر 2018 وأطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل الماضي.



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