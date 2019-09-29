تجمع المهنيين السودانيين: مليشيات (متفلته) قتلت اثنين واصابت 8 في دارفور

الخرطوم 29 سبتمبر 2019 - اتهم تجمع "المهنيين السودانيين"، الأحد، مليشيات "متفلته" بقتل شخصين واصابة 8 آخرين بولاية وسط دارفور، غربي البلاد.

مجندان من حرس الحدود في سوق (ميستري) بشمال دارفور- أرشيف -

وقال بيان صادر عن التجمع تلقته "سودان تربيون" إن " مليشيات متفلته، تم تسليحها منذ عهد النظام المباد (نظام عمر البشير) ضمن ما يعرف بحرس الحدود، ارتكبت الأحد، جريمة جديدة بمحلية مكجر، ولاية وسط دارفور".

وأشار إلى أن "المليشيات استباحت قرية "سندو" وعدد من القرى بمكجر بولاية وسط دارفور، وارتكبت جرائم ضمن سلسة الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه المليشيات التي تمتهن النهب وترويع المزارعين وإتلاف ممتلكاتهم.

وأضاف، "راح ضحية الهجوم اثنان من المواطنين و8 جرحي ولايزال آخرين في عداد

المفقودين".

وحمل تجمع المهنيين حكومة ولاية وسط دارفور والجهات الأمنية المسؤولية الكاملة في حفظ أمن المواطنين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن تلك الاتهامات.

وحرس الحدود أسسها الزعيم القبلي، موسى هلال، من محاربين منسوبين للقبائل العربية في دارفور، قاتلت إلى جانب الحكومة منذ اندلاع الحرب في 2203 بالإقليم، قبل أن يلحقها الرئيس المعزول عمر البشير بالجيش السوداني.