تجمع المهنيين يطالب السعودية بدعم خيار الشعب السوداني في الحكم المدني



الخرطوم 26 مايو 2019- طالب تجمع المهنيين السودانيين المملكة العربية السعودية بدعم خيار الشعب السوداني في اقامة حكم مدني بالبلاد، وفقا لبيان اصدره الاحد.

وجاء في البيان ان لجنة العلاقات الخارجية للتجمع ألقت بالسفير السعودي في الخرطوم بناء على طلبها في يوم الاحد ونقلت له طلبها ان تدعم المملكة "خيارات الشعب السوداني في إقامة سلطة مدنية انتقالية".

ويجئ هذا الطلب بعد القلق المتزايد في اوساط المعارضة السودانية عن دعم حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للمجلس العسكري الانتقالي وحثه على عدم تسليم السلطة للمدنيين خوفا من ان تقرر الحكومة الانتقالية سحب القوات السودانية من اليمن.

خاصة بعد الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس العسكرى الى جده قبل يومين ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلاها اعلان المجلس العسكري الانتقالي عن بقاء القوات السودانية في اليمن إلى جانب القوات السعودية.

وأضاف البيان ان ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين وأكد الطرفان على ضرورة أن يستمر التعاون بين البلدين خصوصاً وأن العلاقات بين الشعبين الشقيقين علاقات أزلية وتاريخية.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية للتجمع ألتقت في يوم السبت بالسفير البريطاني في الخرطوم لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا ودول الترويكا والاتحاد الأوربي في دعم الاستقرار في السودان.