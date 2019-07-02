تجمع المهنيين يكشف عن موجة اعتقالات ضد عضويته ولجان الأحياء

الخرطوم في 2ي ونيو 2019 كشف تجمع المهنيين السودانيين الثلاثاء عن موجة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الإنتقالي ضد قيادات بالتجمع وقوى الحرية والتغيير ولجان الأحياء بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات.

مجموعة من المتظاهرون خلال مليونية 30 يونيو 2019 للمطالبة بالحكم المدني ومناصرة اسر الشهداء (رويترز)

وقال التجمع الذي يقوم بتنظيم مظاهرات قوى الحرية والتغيير في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء أن حملة الأجهزة الأمنية تعد مواجهة مفتوحة وتربص واضح بعضوية تجمع المهنيين السودانيين.

وأضاف "قامت القوات الأمنية باعتقال ياسين حسن، رئيس لجنة المعلمين من منزله بالخرطوم، كما اعتقلت عبدالماجد عيدروس، المحامي في عطبرة".

وأوضح البيان أن قوى مشتركة من الأمن والدعم السريع كانت قد اقتحمت منزل قمرية عمر، بالحاج يوسف في وقتٍ سابق بحثاً عنها حيث ثم تفتيش المنزل وأخذ مجموعة من الأوراق تخصها بعد أن روعت الأسرة والجيران.

وأكد أن الأمر ذاته حدث مع عبدالخالق الطيب، عضو لجنة المعلمين، واحسان فقيري، عضوة نقابة الأطباء الشرعية. وأضاف "استهدفت القوات الأمنية أعضاء من قوى الحرية والتغيير ولجان الأحياء وجاري حصر كافة الأسماء".

وحذر تجمع المهنيين المجلس العسكري من المساس بأي من أعضاء التجمع أو قوى التغيير، مردفا "نحملهم مسؤولية سلامتهم كاملة ونعلمهم بأن هذه ثورة الشعب، فإن اعتقلوا أو قتلوا الآلاف فالشعب باقي والسودانيين ماضون لتحقيق تطلعاتهم حتف أنف الطغاة".

وذكر التجمع أن الاعتقالات والمداهمات لن تثنيه عن مواصلة درب الحرية والسلام والعدالة، مشيراً لفشل كل الأنظمة القمعية والديكتاتورية على مدى التاريخ عن إلجام العناصر الفاعلة في التغيير، عبر الاعتقال او الاغتيال او الاخفاء القسري.

كما نشير إلى أن هذه الممارسات لا تختلف عن القنص واصطياد الشرفاء في المواكب بالرصاص ويستوي لدينا القناصة مع من يداهمون المنازل ويروعون الآمنين.