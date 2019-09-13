تجمع قوى تحرير السودان ينضم رسميا الى (الجبهة الثورية)

الطاهر حجر يتوسط ياسر عرمان واسامه سعيد خلال حفل التوقيع على اعلان جوبا للسلام في السودان.. الأربعاء 11 سبتمبر 2019 (سودان تربيون)

الخرطوم 13 سبتمبر 2019- وافقت الجبهة الثورية الجمعة على طلب تقدم به "تجمع قوى تحرير السودان" بزعامة الطاهر حجر للالتحاق بالتنظيم.

وجاء القرار في أعقاب توصية بالموافقة رفعتها لجنة مكلفة من المجلس القيادي برئاسة الأمين العام للجبهة الثورية جبريل إبراهيم عقدت اجتماعا يوم الخميس.

وأفاد إبراهيم في تصريح إنه " بعد الاطلاع على متطلبات العضوية في دستور الجبهة الثورية وشروط ومعايير الانضمام إليها، ومطابقتها مع اوضاع تجمع قوى تحرير السودان وترتيباته التنظيمية، ترى اللجنة ان التجمع استوفى الشروط والمعايير المطلوبة. عليه، توصي اللجنة بالإجماع قبول طلب انضمام تجمع قوى تحرير السودان للجبهة الثورية السودانية فورا".

وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس في بيان تلقته "سودان تربيون" الجمعة إن تجمّع قوي التحرير السودان هو أحد الموقعين على "إعلان جوبا" لبناء الثقة والتمهيد للسلام، ويمثل تشكيلا عسكريا يضم عدد من الحركات المسلحة التي حملت السلاح دفعا للظلم وطلبا للحرية والعدالة والانصاف.

وأوضح أن الخطوة تبرهن على حرص الثورية على الوحدة بين القوى الحاملة للسلاح "ووفاءً لدماء الشهداء وهدية لضحايا الازمة السودانية ودعما للثورة السودانية السلمية، وتعزيزا للانتقال الديمقراطي".

وأكد ادريس أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع للانضمام الى الجبهة الثورية دعما للسلام وللاستقرار وللحكم الرشيد.