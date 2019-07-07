تجميع قوات جنوب السودان يواجه تحديات لوجستية

جوبا 7 يوليو 2019- حذر رئيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية أبيتشي أجينو من أن جنوب السودان يواجه تحديات لوجستية عديدة بشأن توفير الغذاء والماء والأدوية والمأوى للقوات التي تم تجميعها بالفعل وتلك التي يفترض أن يتم تجميعها.

وقال أجينو في كلمته أمام الاجتماع الـ 12 للآلية في جوبا الخميس " "نحث الأطراف واللجنة الوطنية للفترة قبل المرحلة الانتقالية على معالجة هذه القضايا على وجه السرعة. ستواصل الآلية مراقبة مواقع التجميع والتحقق منها ، وتأثيرها على المجتمعات المحلية بما في ذلك النساء والأطفال ".

وأضاف "بدون التجميع، لا يمكن تنفيذ اتفاقية السلام وعلينا الحفاظ على الزخم نحو السلام".

وفي مايو، اتفقت الأطراف المتنافسة في جنوب السودان على تمديد تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق السلام الهش لمدة ستة أشهر. وجاء التمديد بعد أن هددت جماعة المعارضة الرئيسية بمقاطعة تشكيل حكومة وحدة في 12 مايو.

ومع ذلك لفت أجينو إلى أن وقف إطلاق النار ظل مستمراً في جميع أنحاء البلاد دون وقوع أي حوادث عنف بين الأطراف المتحاربة، وأضاف "هناك توترات في العديد من المناطق، لكن المؤشرات تدل على أن هذه هي نتيجة للاختلافات بين الطوائف. ستواصل الآلية مراقبة الوضع الأمني الشامل لمنع التصعيد ".

وفي الوقت نفسه، ذكّر رئيس الآلية جميع الأطراف بالتزامها بإخلاء المباني المدنية بحلول 15 يونيو، وزاد "لقد مر هذا التاريخ الآن وما زلنا نلاحظ وجود عدد كبير من المباني المدنية التي تحتلها القوات المسلحة. إن الآلية ستنظر في استمرار احتلال المباني المدنية باعتباره انتهاكًا للفصل الثاني من اتفاقية السلام المنشطة "