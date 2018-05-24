 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 24 أيار (مايو) 2018

تحالفا المعارضة بالسودان يقران التصعيد وصولا إلى انتفاضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 مايو 2018 ـ اتفق تحالفا "قوى الإجماع الوطني" و"أحزاب نداء السودان بالداخل" على تصعيد الحراك الشعبي وصولا إلى انتفاضة تطيح بالنظام الحاكم في البلاد.

JPEG - 16 كيلوبايت
قوى الإجماع الوطني محاصرة من قبل الأجهزة الأمنية في دار الحزب الشيوعي بالخرطوم ـ 30 نوفمبر 2016

وانتظم التحالفان المعارضان في لقاء جميع بينهما ليل الثلاثاء حيث تناولا الأزمة السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد جراء سياسات الحكومة.

وتشكل تحالف قوى الإجماع الوطني في العام 2009 من أحزاب معارضة من بينها قوى شكلت "نداء السودان" في نوفمبر 2011، لكن تحالف الإجماع جمد في سبتمبر 2016 عضوية أحزاب النداء إثر تحفظات على تحالفاتها التي تضم حركات مسلحة.

وبحسب بيان مشترك للتحالفين، الخميس، فإن الاجتماع تناول أيضا الضائقة المعيشية وتردي الخدمات.

وقال البيان إن "اللقاء خلص إلى أنه لا خيار الا بزوال النظام واستشراف مرحلة جديدة كما أكد التمسك والعمل على تنفيذ إعلان خلاص الوطن المتفق عليه بين قوى المعارضة في 17 يناير 2018 وتحويله الى واقع بمواصلة وتصعيد الحراك الشعبي حتى تنتظم جماهير الشعب وتصنع انتفاضتها المجيدة وتسقط نظام الجوع والفساد والظلم".

وأمن اللقاء على قطع الطريق على "ألاعيب ومناورات" النظام ومحاولاته لكسب الوقت بالحديث عن انتخابات 2020 فى ظل أزمة معيشية وسياسية مستحكمة.

وأكد أهمية على العمل مع ووسط الجماهير وصولا الى الإضراب السياسي والعصيان المدني لفتح الطريق للتحول الديمقراطي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ياسر عرمان وغصن الزيتون (2-3) 2018-05-24 22:50:57 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com بعد وفاة جون قرنق طلب مسئول أمريكي زائر من أحد القادة التاريخيين للحركة الشعبية لتحرير السودان من أبناء الجنوب أن يشرح له نظرية السودان الجديد، فرد القائد الجنوبي: "نظرية (...)

الرائد لا يكذب أهله 2018-05-21 17:14:52 الإمام الصادق المهدي 16/5/2018م أمتنا العربية والأمة الإسلامية والعالم، عوالم تمر بمرحلة خطيرة يعتبرها بعض الناس غلياناً منذراً بحرب كونية لا تبقى ولا تذر. وأسوأ ما في الأمر قصور التشخيص لهذه الحالات، بالتالي تهافت (...)

ياسر عرمان وغصن الزيتون (١-٣) 2018-05-21 01:12:39 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يستحق الحبيب ياسر عرمان ان نقول له: حمد الله على السلامة وألف مبروك، فكون أن هذا الحبيب وصل متأخرا لا يمثل اشكالية ذات وزن، فقد قيل: أن تأتي متأخرا خيرٌ من ألا تأتي. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.