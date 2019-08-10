 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 10 آب (أغسطس) 2019

تحالف (الإجماع الوطني) يعتذر عن المشاركة في اجتماع القاهرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 أغسطس 2019- اعتذر تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض في السودان، عن المشاركة في اجتماع دعت له القاهرة الحلفاء في إعلان "الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" لمعالجة خلافات بشأن الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري الانتقالي.

JPEG - 55.3 كيلوبايت
قادة (الحرية والتغيير) أثناء اجتماع في أديس أبابا .. الثلاثاء 23 يوليو 2019 (الجزيرة)

وأفاد التحالف في بيان السبت إنه تلقى دعوة من الحكومة المصرية "لحضور لقاءات مع زملائنا في الجبهة الثورية والتفاكر حول المرحلة القادمة".

وأوضح أنه يكرس جهده حاليا في الترتيب لمراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حتى يفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية "التي لا تتحمل التأخير في الانتقال للسلطة المدنية".

وتابع البيان " اللقاء مع زملائنا في اعلان قوي الحرية والتغيير وقيادات الجبهة الثورية هام وضروري ونعتقد الأنسب ان يتم في سبتمبر حتى يكون اساسا لافتتاح ملف السلام كاملا".

وأردف " لكل ذلك نعتذر عن المشاركة ونأمل ان يتم تأجيلها حتى يتسنى المشاركة الإيجابية والفاعلة".

وغادر وفد من "الحرية والتغيير" مساء السبت الى القاهرة إثر دعوة من المخابرات المصرية التي أبدت رغبتها في التدخل لتسوية أزمة المعارضة مع الحركات المسلحة بشأن التعامل مع وثيقة السلام المتفق عليها في اديس أبابا الشهر الماضي.

وتطالب الجبهة الثورية التي تضم 4 فصائل مسلحة بإضافة نص في الوثيقة الدستورية تحت الفقرة المتعلقة بقضية السلام يقول "عند توقيع اتفاق السلام فإن بنوده ستسود على بنود الوثيقة في حالة التعارض".

كما تطالب المجموعات المسلحة بتأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء فقط على أن يتم تعيين الوزراء بعد اتفاق السلام.

ووصل القاهرة الجمعة كل من مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ، الهادي ادريس كممثلين للجبهة الثورية.

وتشير "سودان تربيون" الى أن رئيس حزب الأمة رئيس تحالف (نداء السودان) الصادق المهدي كان بعث في الخامس من أغسطس مكتوبا الى القادة الثلاث في الجبهة الثورية نقل فيه مباركة "نداء السودان" التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى.

وأكد المهدي كذلك الالتزام بما جرى التوافق عليه في اجتماع أديس أبابا دعما للسلام وإلحاق ذلك بالنص لدى التوقيع النهائي.

ونبه الى أن العلة كانت إجرائية ودعا الى تصحيح التصريحات السابقة التي صدرت من قادة الجبهة بإعلانهم رفض وثيقة الإعلان الدستوري.

ورفضت الجبهة الثورية وهي جزء من تحالف "نداء السودان" القبول بالوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قائلة انها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)

نحو آفاق جديدة للبناء الوطني 3-1 2019-08-08 08:05:14 على مشارف مائة عام من ثورة 1924م السودانوية ترياق العنصرية ياسر عرمان نهض الماظ، نفض غبار الموت عن بزته، ووضع ضمادة على جرحه، وخرج من المبنى الذي انهار على جسده، فارع الطول، شاباً مثلما كان ولا يزال، منذ لحظة استشهاده (...)

قوى الحرية والتغيير حلفاء وليسوا بإعداء. 2019-08-07 19:14:58 مبارك أردول بعد التوقيع على الاعلان الدستوري امس الاول تباينت الرؤى بين مكون الجبهتين الثوريتين وبقية مكونات قوى الحرية والتغيير حوله، ولكن اذا تركنا جانبا التفاؤل الذي نتميز به حيال الاتفاق والتشدد الذي اظهره البعض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.