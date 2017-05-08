تحالف المحامين السودانيين يبدأ ترتيبات لخوض إنتخابات النقابة

الخرطوم 8 مايو 2017- شرع التحالف الديمقراطي للمحاميين السودانيين، المحسوب على المعارضة، في الترتيب لخوض انتخابات نقابة المحاميين المتوقع إجراءها نهاية العام الجاري، منتقداً تدخلات الحكومة السودانية في الانتخابات ودعمها للمجموعة الموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

محامون سودانيون يحتجون أمام السلطة القضائية بالخرطوم "30 نوفمبر 2016"

ويضم "التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين" محامين من أحزاب معارضة وآخرين مهنيين وكذا من منظمات مجمتع مدني، كما يضم محامين يصنفون كشخصيات قومية غير منتمية سياسياً.

وطالب التحالف خلال مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي، الإثنين، بنشر الكشوفات قبل حلول الإنتخابات بوقت مبكر حتى يتم ن التحقق ممن يحق لهم التصويت.

وقال عضو لجنة التحالف، جلال السيد، إن الكثير ممن يشاركون في إنتخابات المحاميين يعملون في مواقع أخرى بالدولة في مخالفة لقانون المحاماة، مؤكداً أن إجراءات الإنتخابات منذ سبعة وعشرون عاماً خاطئة ولا تسمح بمناقشة خطاب الدورة والميزانية.

وأعلن عن وصول عدد المحاميين لهذا العام نحو 30 ألف محامي، مطالباً بالبحث عن بدائل تستوعب جميع المحاميين خلال مناقشة خطاب الدورة والميزانية للنقابة.

وانتقد جلال السيد، إشراف الهيئة القضائية على العملية الإنتخابية لنقابة المحاميين، في حين أنها ذات الجهة التي تفصل في الطعون حسب القانون، مردفاً "لا أعلم كيف تشرف الهيئة القضائية على انتخابات النقابة والقانون يقول أنها الجهة التي يتقدم إليها بالطعن". داعياً إلى تشكيل لجنة مختصة من المحامين انفسهم للأشراف على انتخابات النقابة.

وأوضح أن تزويراً صاحب إنتخابات الدورة الماضية، حيث جرى التصويت من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة ، وحينما تقدم التحالف بطعن لدى الهيئة القضائية أصدر رئيس القضاء قراراً بعدم اختصاصه وشطب الطعن.