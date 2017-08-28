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تحالف المحامين يطلب مده بالسجل استعدادا لانتخابات النقابة

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الخرطوم 28 أغسطس 2017 ـ طلب التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين من لجنة قبول المحامين مده بصورة معتمدة من السجل استعدادا للمنافسة في انتخابات النقابة التي يسيطر عليها موالون للحزب الحاكم منذ أكثر من عقدين.

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محامون سودانيون يحتجون أمام السلطة القضائية بالخرطوم "30 نوفمبر 2016"

وقال بيان للجنة الإعلامية للتحالف المحسوب على المعارضة إن الاستجابة للطلب الذي قدم إلى رئيس وأعضاء لجنة قبول المحامين سيمكن التحالف من إعداد قائمة مرشحيه لخوض انتخابات النقابة لدورة 2017 ـ 2021.

وتابع البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، الإثنين، "ذلك سيمكن أيضاً من معرفة أهلية الناخبين والمرشحين وتصحيح أي أخطاء قد تشوب السجل".

ويضم "التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين"، الذي أعلن عن خوض الانتخابات في مايو الماضي، محامين من أحزاب معارضة وآخرين مهنيين ومن منظمات مجمتع مدني وشخصيات قومية غير منتمية سياسياً.

وأشار البيان إلى تزامن الطلب مع طلبات مماثلة تم إيداعها للجنة القبول بصورة فردية بواسطة نوال أبوقصيصة وبكري جبريل ورجاء بن إدريس، باعتبارهم أعضاء في الجمعية العمومية.

وأوضح أن هذه الطلبات لمعرفة أهلية الناخبين والمرشحين وتحديد رغبتهم في خوض السباق الانتخابي من عدمه.

ونوه إلى أن الطلبات شهد تقديمها واستلامها بواسطة لجنة قبول المحامين عبر سكرتيرة رئيس اللجنة المحاميين منتصر حمد ومحمد شمينا، قائلا إنه ينتظر الرد على هذه الطلبات قريبا، بحسب ما أفادت به اللجنة.



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