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تحالف المعارضة بجنوب السودان يرحب بدعوات الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة مختلطة

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جوبا 28 نوفمبر 2019- رحبت حركة تحالف المعارضة بجنوب السودان بنداءات مجلس السلم الأفريقي الداعية إلى الاسراع في تكوين محكمة مختلطة.

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قادة تحالف المعارضة الجنوب سودانية ..(سودان تربيون)

وكان مجلس الأمن والسلم دعا في منتصف نوفمبر الحالي باجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الى تفعيل كل آليات العدالة الانتقالية.

وقال تحالف المعارضة في بيان أرسل لـ (سودان تربيون) إن الكتلة الإقليمية والايقاد سمحا لفترة طويلة لحكومة جنوب السودان بإعاقة تأسيس الأدوات المتفق عليها لتحقيق العدالة والمصالحة.

واضاف:" تكوين المحكمة المختلطة خطوة مهمة لتحقيق سلام دائم في الدولة الممزقة بالحرب".

وتابع" تأخر فعلا إنشاء المحكمة المختلطة لفترة طويلة وينبغي أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة".

وأشار التحالف الى أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الذي تم تسليمه إلى مجلس الامن لفت إلى عدم اتخاذ حكومة جنوب السودان، اي إجراءات في الفترة قبل الانتقالية لتحسين عملية المحاسبة وكذلك عدم رغبتها توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ الاتفاق بصورة كامل.

وبحسب التقرير الاممي لم تف جوبا بالتزاماتها لصرف أموال كافية لتنفيذ اتفاق السلام ولم يدير البرلمان الانتقالي الأموال بشفافية.

وفي الأثناء دعا تحالف المعارضة قادة دول الايقاد في اجتماعهم الذي سينعقد في 29 نوفمبر لإظهار التزامهم بتحقيق السلام المستدام منهج أكثر شمولا.

وتأسس التحالف في 30 أغسطس 2019 في هولندا في أعقاب الانتهاكات التي تعرضت له اتفاقية السلام المنشط لحل النزاع بجنوب السودان.

ويضم حاليا حركة تحرير شعب جنوب السودان الحقيقية والجبهة الوطنية للخلاص والجبهة المتحدة.



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