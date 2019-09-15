تحالف المعارضة في جنوب السودان(سوا) ينتخب جوزفين لاقو رئيسا

جوبا ١٥ سبتمبر ٢٠١٩- انتخب تحالف المعارضة في جنوب السودان جوزفين جوزيف لاقو رئيسًا جديدًا للتحالف وحسين عبد الباقي نائبا للرئيس.

قادة تحالف المعارضة الجنوب سودانية ..(سودان تربيون)

وقال الائتلاف في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) إن الانتخابات أجريت وفقًا للمادة 12 من ميثاق تحالف المعارضة ووفقًا للفصل 3 من قواعد وإجراءات الانتخابات.

وأضاف " أجريت الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة بحضور مراقبين دوليين من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايقاد) والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام"

وسيكون لام أكول أجاوين أمينًا عامًا للتحالف وخالد بطرس مسؤول الشؤون المالية، بينما سيكون جوزيف بانجاسي باكاسورو مسؤولًا عن العلاقات الخارجية، بينما تم انتخاب الجنرال بابيني مونتويل منسقًا أمنيًا للتحالف المعارض.

ورحب المتحدث بإسم الحركة الوطنية لجنوب السودان والقيادي بتحالف المعارضة الجنوبية استيفن لوال نقور بنتائج انتخابات تحالف المعارضة الجنوبية.

وقال لـ "سودان تربيون" إن العملية الانتخابية ستؤدي الي مزيد من التماسك بين احزاب التحالف وتعمل من اجل تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة مشيرا الي الاجواء الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات والتي تمثل بداية تحول في دولة جنوب السودان.

وفي مارس من العام الماضي، وافقت تسع جماعات معارضة في جنوب السودان على تشكيل تحالف للإسراع في بذل الجهود لإنهاء الحرب الأهلية في أحدث دولة في أفريقيا.

وفي سبتمبر 2018 وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.