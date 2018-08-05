تحالف المعارضة يتهم الخرطوم بممارسة الترهيب لتوقيع اتفاق السلطة

جوبا 5 أغسطس 2018 ـ اتهم تحالف معارضة جنوب السودان الأجهزة الأمنية السودانية بتخويف بعض ممثلي المعارضة في الخرطوم وأمرهم بالتوقيع على اتفاق الحكم نيابة عن مجموعاتهم.
- قادة تحالف المعارضة في جنوب السودان
وقال التحالف في بيان صدر مساء السبت "لجأ أفراد جهاز الامن السوداني الى الترهيب الشديد والضغط على أعضاء تحالف المعارضة في جنوب السودان للتوقيع نيابة عن الاحزاب المكونة له".
وفي 3 أغسطس رفض تحالف المعارضة الاتفاق بشأن القضايا العالقة في الحكم، معرباً عن تحفظات قوية بشأن قضايا تقاسم السلطة على مستوى الولاية وتنظيم استفتاء إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى حل وسط بشأن هذا الأمر خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان: "إن تحالف المعارضة في جنوب السودان يود أن يخطر وساطة الإيقاد والاتحاد الأفريقي والترويكا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن مثل هذه الوساطة من جانب السودان لن تبشر بسلام مستدام حقيقي في جنوب السودان. ونود ايضا تسجيل شكوانا الرسمية ضد وساطة السودان وتدخل افرادها الامنيين لممارسة التخويف".
ويتوقع أن يصل قادة الإيقاد اليوم الأحد إلى العاصمة السودانية لحضور التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس سلفا كير وزعيم حركة المعارضة الرئيسية رياك مشار.
وقال وزير الخارجية السوداني إن الجماعات غير الموقعة ستواصل المناقشات حول القضايا العالقة مع الوساطة الكينية التي ستستضيف المحادثات.
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